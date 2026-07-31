Люди можуть отримати відшкодування за пошкоджені вікна та двері, а також компенсацію на оренду житла

У п’ятницю, 31 липня, виконавчий комітет Львівської міськради погодив збільшення виплат для мешканців, майно яких постраждало через російські атаки.

«Ми коригуємо ціни, зважаючи на ринкову вартість, для того, щоб мешканці справді могли усе відновити і місто забирало на себе ключові видатки», – сказав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Розмір виплат:

компенсація за одне вибите вікно – до 15 тис. грн.

компенсація за пошкоджені вхідні двері – до 20 тис. грн.

компенсація за оренду житла для мешканців, які проживали в однокімнатній квартирі – 12 тис. грн;

компенсація за оренду житла для мешканців, які проживали у двокімнатній квартирі – 15 тис. грн,

компенсація за оренду житла для мешканців, які проживали у трикімнатній квартирі (чи більше) – 17 тис. грн.

Окрім компенсацій за вікна і двері, міський порядок також передбачає:

15 тис. грн у разі затоплення квартири через зруйнований дах чи інші пошкодження;

допомогу на відновлення покрівель приватних будинків;

допомогу на ремонт житлових приміщень і квартир, які зазнали значних пошкоджень або руйнувань.

Нагадаємо, що у ніч на 30 липня Росія атакувала Львів крилатими ракетами, найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вул. Патона, 25 та Виговського, 77. Загалом пошкоджено понад 20 будинків, а кількість постраждалих зросла до 38 людини, один чоловік загинув, ще двоє людей вважаються зниклими безвісти.

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Для отримання компенсації для заміни вікон/вхідних дверей у ЦНАП потрібно подати відповідну заяву, до якої додаються:

копія паспорта громадянина України/копія паспорта з безконтактним електронним носієм з наявним оригіналом довідки про реєстрацію місця проживання (перебування);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

інформація про рахунок у банківській установі та його реквізити;

копія документа, який підтверджує право власності на житлове приміщення, яке зазнало ушкоджень/руйнувань;

акт візуального обстеження про виявлені пошкодження внаслідок ракетного удару, складений управляючою компанією / ОСББ / ЖБК чи ін.

копія документа, який підтверджує фактичну вартість витрат/оплати послуг (копії товарних чеків, квитанцій тощо).

Для отримання матеріальної допомоги на оренду житла мешканцям необхідно подати до ЦНАПу заяву, до якої додається:

копія паспорта;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

інформація про рахунок у банківській установі та його реквізити;

копія документа про право власності на квартиру, копія ордера на вселення у квартиру або копія розпорядження про зміну договору житлового найму;

для людей, які зареєстровані у квартирі, але не є її власниками – акт про підтвердження постійного проживання, складений управителем будинку (ОСББ, ЖБК, приватна чи комунальна управляюча компанія).

На підставі поданих документів приймається рішення виконавчого комітету ЛМР про виплату матеріальної допомоги на тимчасове проживання на час відселення.