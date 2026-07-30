В Одесі затримали трьох чоловіків, які підірвали автомобілі 28 липня

Служба безпеки України та Нацполіція затримали трьох чоловіків, які 28 липня підірвали два автомобілі в Одесі. Встановлено, що вони діяли на замовлення російської спецслужби. Про це у четвер, 30 липня, повідомили у пресслужбах СБУ та Нацполіції Одеської області.

Виконавцями першого вибуху, який стався у Пересипському районі близько 08:00, виявилися двоє студентів технікуму. На замовлення російських спецслужб вони замінували автомобіль українського військового. Крім того, поруч із машиною встановили відеокамеру з функцією віддаленого доступу, замаскувавши її в коробці з-під соку. Таким чином росіяни змогли підірвати автомобіль, коли військовий підійшов до нього. Внаслідок вибуху він отримав легкі травми, а автомобіль зазнав значних пошкоджень.

Увечері того ж дня у Київському районі Одеси під час руху вибухнув автомобіль 51-річного таксиста, який виконував замовлення. Внаслідок детонації водій загинув, а його пасажирку госпіталізували з травмами.

Саморобний вибуховий пристрій у таксі заклав рецидивіст, який раніше притягувався до відповідальності за торгівлю наркотиками. У цьому випадку російські спецслужби також підірвали автомобіль дистанційно.

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За даними правоохоронців, усіх виконавців злочинів росіяни завербували через телеграм-канали з пошуку легкого заробітку. Водночас російські куратори так і не заплатили своїм агентам.

Двом затриманим повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Третього чоловіка підозрюють у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Усі троє наразі перебувають під вартою.