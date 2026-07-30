Реставрацію проводила львівська «Будівельна компанія Трансбуд»

Івано-Франківський міський суд дозволив слідчим вилучити тендерну документацію, експертні звіти, договори, банківські виписки та інші документи у справі привласнення грошей під час реставрації будівлі обсерваторії на горі Піп Іван.

В ухвалі суду від 14 липня йдеться про кілька закупівель Карпатського університету ім. Василя Стефаника на реставрацію гірської обсерваторії «Білий Слон».

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Обидва тендери – на 43,4 млн грн у 2019 році та 42 млн грн у 2025 році – без конкуренції виграла львівська «Будівельна компанія Трансбуд», яка належить Любові та Володимиру Марценюкам.

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Станом на липень 2025 року, за звітом про виконання договору, університет заплатив підряднику 21,9 млн грн гривень, при цьому робіт не виконано на 21,5 млн грн. Попри це через кілька місяців виш оголосив ще один тендер, а фірма пообіцяла завершити роботи до кінця 2025 року, перенісши терміни виконання через складні погодні умови.

«Сумарно за об’єкт сплачено понад 55 млн грн, проте візуальний огляд підтверджує незавершеність реставрації», – йдеться в ухвалі суду.

Суддя Людимила Мелещенко частково задовольнила клопотання слідчих Івано-Франківського районного управління поліції, дозволивши їм вилучити необхідні для розслідування документи, що стосуються тендерів з реставрації обсерваторії на горі Піп Іван.

Нагадаємо, Карпатську астрономічну обсерваторію на вершині Піп Івана Чорногірського (2028 м) звели у 1938 році як підрозділ Варшавського університету та Інституту метеорології. Наразі її приміщенням користуються гірські рятувальники.

Реставрація будівлі необхідна для того, щоб і далі використовувати її для метеорологічних та астрономічних спостережень. Зокрема, тут мали відремонтувати та укріпити стіни, провести мережі електропостачання, водопроводу та опалення, забезпечити локальним інтернетом та вимостити бруківкою прилеглу територію.