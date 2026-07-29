Володимир Зеленський зустрівся у Любліні з премʼєром Польщі Дональдом Туском

У середу, 29 липня, Володимир Зеленський у польському Любліні зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Вони обговорили історичні питання, а також оборонну співпрацю. Про це Володимир Зеленський та Дональд Туск повідомили у своїх соцмережах.

Володимир Зеленський поінформував Дональда Туска про результати своєї дипломатичної роботи у Вашингтоні. Також Зеленський і Туск обговорили оборонну співпрацю та захист українських міст від російських атак. Президент наголосив, що одним із ключових пріоритетів залишається посилення антибалістичного захисту України.

«Безпека й захист України – це також безпека й захист Польщі. Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, Зеленський і Туск обговорили «безпекові виклики» для українців, які через війну були змушені виїхати до Польщі. За словами президента, важливо, щоб вони почувалися там у безпеці.

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Це перший візит Володимира Зеленського до Польщі після загострення відносин на тлі історичних суперечок.

27 травня Володимир Зеленський своїм указом надав Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ найменування на честь Героїв УПА. Це рішення обурило президента Польщі Кароля Навроцького, який 19 червня позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої польської державної нагороди.

На знак підтримки Володимира Зеленського низка українських політиків заявили про відмову від польських державних нагород. Крім того, кілька польських політиків відмовилися від державних нагород України.

17 липня Володимир Зеленський повідомив про рішення відкрити всі архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки, пов'язані з Волинською трагедією. Крім того, президент оголосив, що Україна надасть «суттєву кількість» дозволів на пошуково-ексгумаційні роботи. Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження добросусідських відносин, а також висловив вдячність Польщі за допомогу Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Разом з тим у Польщі зросла кількість нападів на українців на ґрунті національної ненависті. Громадяни України заявляють про утиски через національність, зокрема через спілкування українською мовою. Один із таких випадків стався у Вроцлаві 26 липня. На пару українців напали троє чоловіків після зауваження, що ті пройшли до каси поза чергою. Українці Анастасія та Максим отримали численні травми, зокрема лікарі наклали шви жінці через розірване вухо. Українці припускають, що однією з причин нападу став їхній акцент.

28 липня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив деяких польських політиків у підбурюванні поляків до агресії щодо українців.