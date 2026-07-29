Фестиваль зосереджений на трьох ключових темах, які важливі для молоді у час повномасштабної війни

У Львові, 5 вересня, відбудеться дев’ятий щорічний всеукраїнський фестиваль «Молодвіж». Подія відбудеться на території !FESTrepublic, що на Старознесенській, 24-26, і цього року об'єднає учасників навколо теми «Коріння». Організатори зазначають, що вона символізує стійкість, відновлення та пошук точок опори в умовах війни. Вхід для всіх охочих вільний за умови попередньої реєстрації.

Цьогоріч фестиваль зосереджений на трьох ключових темах, які важливі для молоді у час повномасштабної війни. Учасники говоритимуть про роль молоді у формуванні державної політики, розвиток технологій та євроінтеграцію, можливості кар'єрного зростання й ведення бізнесу в нових реаліях, про збереження ментального здоров'я, підтримку волонтерів та способи подолання емоційного вигорання.

«Нас намагалися позбавити майбутнього та змусити збирати валізи. Але ми вросли в цю землю, у свої цінності й культуру. Цьогорічний “Молодвіж” – це про наше коріння, яке неможливо вирвати, про вшанування пам'яті тих, завдяки кому ми тут, і про програмування нашого спільного завтра», – розповів організатор заходу.

Окрім дискусій та лекцій, на відвідувачів чекають живі записи подкастів, масштабний маркет громадських організацій і спеціальні нетворкінг-зони, де учасники зможуть знайти нові знайомства та однодумців.

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Вхід на фестиваль традиційно залишиться безкоштовним за умови попередньої реєстрації. Водночас цього року організатори вперше запровадили «Квиток підтримки» – кожен охочий зможе задонатити будь-яку суму.

Частину зібраних грошей спрямують на підтримку Сил оборони. Зокрема, 25% від суми донатів передадуть на збір «Твори для війська», який молодіжна організація «Твори» реалізовує спільно з Фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим». За зібрані гроші планують закупити евакуаційні наземні роботизовані комплекси. Решту внесків використають для покриття організаційних витрат фестивалю.

До слова, «Молодвіж» – платформа для мережування молоді зі всієї країни. Вперше його організували у Львові 2018 року. Подію проводить Молодіжна організація «Твори» Львівської міської ради за підтримки партнерів.