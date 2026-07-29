Лора Лумер та Євгеній Хмара у Києві

Тимчасовий виконувач обов’язків міністра оборони України генерал-майор Євгеній Хмара заявив, що прагне якомога швидше завершити війну з Росією, аби його синам в майбутньому не довелося воювати. Про це він розповів в інтерв’ю американський консервативній журналістці та блогерці Лорі Лумер.

У розмові Хмара поділився, що втратив на російсько-українській війні брата. У цивільному житті посадовець виховує двох синів – 11 і 9 років. Своєю особистою метою Хмара вважає завершити бойові дії до того, як сини досягнуть призовного віку, аби замість війни вони могли допомагати відбудовувати свою країну.

До призначення тимчасово виконуючим обов’язки міністра оборони Хмара командував елітним Центром спеціальних операцій «А» Служби безпеки України, а зі січня очолював саму СБУ.

За словами Євгенія Хмари, роки планування та керування бойовими операціями дали йому чітке розуміння того, що працює на полі бою, що насправді потрібно воїнам і як залишатися на крок попереду ворога.

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«Цей бойовий досвід також визначає його підхід до управління ресурсами та логістики. Для Хмари логістика – це частина бойової ефективності. Серед його пріоритетів у Міністерстві оборони – захист маршрутів постачання від російських дронів, забезпечення підрозділів необхідними засобами та своєчасне доведення ресурсів до воїнів», – ідеться в матеріалі.

Нагадаємо, 17 липня Кабінет Міністрів призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони. На цій посаді він замінив Михайла Федорова, на відставку якого українці відреагували протестами. Сам Федоров назвав причиною звільнення конфлікт з ексголовнокомандувачем Олександром Сирським.

Після звільнення з Міноборони президент запропонував Михайлу Федорову кілька альтернатив, серед яких – посада віцепремʼєр-міністра з військових інновацій. У коментарях медіа Федоров заявив, що згоден лише на посаду міністра оборони, пояснивши, що лише так матиме достатньо повноважень для боротьби з корупцією в закупівлях, завершення трансформації української армії та реалізації операцій проти росіян.