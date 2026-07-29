Поліція Боснії та Герцеговинм затримала 31-річного громадянина Польщі, який осквернив статую Матері Божої в Меджугор’є. Про це повідомляє місцевий сайт новин Klix Vijesti у вівторок, 28 липня.

Боснійська поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у здійсненні актів вандалізму в Меджугор’є на півдні Боснії і Герцеговини. Хоча правоохоронці не розкрили особу зловмисника, місцеві ЗМІ повідомили, що це громадянин Польщі родом із Варшави на ім’я Бартоломей Влодзімеж Краковяк.

Бартоломей Влодзімеж Краковяк, якого підрзрюють у вандалізмі у Меджугор'є. Фото Facebook

Чоловіка розшукали та затримали біля кордону з Хорватією, – повідомило управління внутрішніх справ Герцеговинсько-Неретванського кантону. Боснійський портал Klix інформує, що затриманим є громадянин Польщі. Після здійснення акту вандалізму підозрюваний із рюкзаком за спиною вирушив у бік кордону з Хорватією, але його відстежили та затримали.

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Пошкодження, які вчини вандал у Меджугор’є, знімок з камери спостереження та момент затримання

Статую Матері Божої у вівторок вранці осквернили графіті та чорною фарбою. На ній залишили напис «Диявол у спідниці», написаний англійською та польською мовами. Поблизу зовнішнього вівтаря церкви св. Якова вчинили підпал – чоловік вилив легкозаймисту рідину на нього й потім підпалив її. Поруч залишили транспарант із іменами осіб, які проголошували об’явлення Матері Божої у цьому боснійському населеному пункті.

Nadzorna kamera snimila muškarca kako pali vanjski oltar Crkve svetog Jakova u Međugorju pic.twitter.com/y2cbZ72bdg — RTV Herceg-Bosne (@rtvhercegbosne) July 28, 2026

На банері, вишеному на огорожі поблизу вівтаря, який підпалили, є напис: «Іванка, Мір’яна, Мілка, Віцка, Іван, Яков – це шахраї, я маю докази».

У боснійських ЗМІ поширили фотографії з запису відеоспостереження на одній із автозаправних станцій у районі населеного пункту Любушки, на яких видно підозрюваного.

Парафіяльна канцелярія в Меджугор’є назвала події вандалізмом, повідомивши, що негайно розпочато очищення та ремонт пошкоджених місць.

«Святиня залишається відкритою для всіх паломників. Молитовна програма проходить за планом, а всі місця швидко впорядковуються та приводяться до належного стану», – оголосили там.

Як з’ясували місцеві медіа, дев'ять років тому Бартоломей Влодзімеж Краковяк вирушив у пішу подорож від Варшави до Меджугор’є.

«Я пішов до психолога, який встановив, що у мене депресія. Я повернувся додому, ліг на ліжко і почав кликати Бога. Невдовзі я відчув, що мушу все залишити й піти. Першою думкою було вирушити до моря чи в гори. Мені потрібно було знайти спокій, заспокоїтися та розслабитися. Але як тільки я відкрив Google Maps, у голові почув лише одне слово – "Меджугор’є". Не роздумуючи, я лише перевірив, скільки це кілометрів і чи можу перетнути кордон з ID-карткою, бо паспорта у мене не було. Виявилося, що на мене чекає близько 1 300 кілометрів і що всюди я можу ввійти лише з ID-карткою», – написав тоді поляк для одного з інформаційних сайтів.

Хоча у нього не було грошей, він вирушив у дорогу, а також створив сторінку у Facebook, де ділився враженнями від подорожі до Меджугор’є. За цією сторінкою стежать 27 тис. людей.

Меджугор’є є одним із найвідоміших місць паломництва для вірян Католицької церкви. Хоча у 2017 році Папа Франциск зазначав, що частина так званих об’явлень у Меджугор’є «не має великої цінності», через два роки він дав згоду на організацію паломництв туди. У вересні 2024 року Ватикан затвердив публічні культи та паломництва до цього населеного пункту. Однак Святий Престол не зробив висновку щодо надприродного характеру самих об’явлень.