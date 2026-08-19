Жінку затримали «на гарячому» у службовому кабінеті

На Рахівщині правоохоронці викрили голову лікарсько-консультативної комісії, яка за гроші допомагала чоловікам мобілізаційного віку оформлювати документи для отримання відстрочки від призову. Про це у середу, 18 серпня, повідомили у поліції Закарпатської області.

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Жінку затримали «на гарячому» у службовому кабінеті під час отримання 1000 доларів. Кошти, за версією слідства, їй передав мешканець Рахова за виготовлення та видачу висновку ЛКК про потребу постійного догляду за дружиною з інвалідністю.

Такий документ чоловік планував використати для оформлення відстрочки від військової служби.

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Протиправну діяльність мешканки Ясіні викрили співробітники сектору кримінальної поліції спільно зі слідчими Рахівського районного відділу поліції.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми. Процесуальне керівництво у справі здійснює Тячівська окружна прокуратура.

Водночас усі обставини справи та причетність підозрюваної мають бути доведені в суді.