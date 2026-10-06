Нині підписали договір, за яким чехи нададуть великий фінансовий транш для будівництва та облаштування новітнього реабілітаційного відділення

У Львові на вулиці Юрія Руфа створять новий сучасний реабілітаційний центр, який одночасно зможе прийняти 50 пацієнтів. Планується, що новий реабілітаційний центр розпочне роботу восени 2027 року.

Нині Львівський національний медичний університет імені Короля Данила підписав договір із чеською газовидобувною компанією MND Ukraine, за яким чеські партнери нададуть великий фінансовий транш для будівництва та облаштування новітнього реабілітаційного відділення Університетської лікарні ЛНМУ, повідомили у медзакладі.

«Це відділення створить закритий цикл надання допомоги усім, хто цього потребує: від гострої травми, поранення чи інсульту, коли пацієнт проходить лікування у нас, а згодом — реабілітацію у надсучасному просторі з кваліфікованими лікарями та спеціальним обладнанням, до протезування нижніх і верхніх кінцівок за потреби, а також реабілітації після протезування», – каже ректор медуніверситету Орест Чемерис.

В Oxford Medical працюють з різними напрямами косметології – від лазерної епіляції до апаратного догляду за обличчям і тілом. Косметолог підбере процедуру з урахуванням побажань, а спеціальні пропозиції на популярні процедури зроблять професійний догляд ще доступнішим.

Центр буде на вулиці Юрія Руфа. Для його створення повністю реконструюють одноповерхову будівлю офтальмологічного відділення та добудують ще два поверхи. На першому поверсі розмістяться всі лікувальні приміщення, а два верхні поверхи займуть комфортні палати, зони відпочинку та технічні приміщення. Центр одночасно зможе приймати 50 пацієнтів.

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«Такий центр є надзвичайно затребуваний у Львові. І українські військові, і цивільні змушені чекати місяцями, щоб пройти реабілітацію після важких травм, бо в умовах війни попит є надзвичайно високий. Тому цей центр дасть змогу все робити вчасно і водночас розвантажити інші медичні заклади», – каже керівник групи компаній MND Ukraine Лукаш Свозіл.

Планується, що реабілітаційний центр розпочне роботу восени 2027 року.

Згідно з аналітичною системою YouControl, Свозіл Лукаш є керівником ТОВ «Горизонти», яку на 100% контролює чеська компанія MND Ukraine, власником якої на 20% є Зіновій Козицький, а на 80% – зареєстрований у Швейцарії чеський бізнесмен Карел Комарек. ТОВ «Горизонти» входить у корпоративну групу «Західнадрасервіс» Зіновія Козицького.