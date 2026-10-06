Біля монументу буде амфітеатр для громадських подій

У прикордонному бойківському селі Мшанець на Самбірщині встановлять пам’ятник отцю Михайлу Зубрицькому – пароху, етнографу та громадському діячу, який суттєво вплинув на розвиток села, освіту та громадське життя його мешканців. Монумент планують відкрити 31 жовтня з нагоди 170-річчя від дня народження священника.

Пам’ятник буде інтегрований у новий парк з амфітеатром, який водночас виконуватиме функцію громадського простору для культурних і просвітницьких заходів. Тут планують проводити фестивалі, мистецькі події, відкриті лекції, конференції та презентації, а також організовувати екскурсії для туристів.

Наразі громада Мшанця ще не зібрала необхідної суми для завершення всього проєкту, тому закликає долучитися благодійників.

«Це інвестиція в інфраструктуру пам’яті, яка працюватиме на економіку регіону. Його встановлення в селі підкреслить децентралізацію культури: великі українці народжувалися і творили не лише в мегаполісах, а й у таких місцях, як Мшанець. Це ламає стереотип про меншовартість села і надихає сучасну молодь», – розповідають про мету проєкту його ініціатори.

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На облагородження всього громадського простору ще збирають кошти (візуалізація проєкту Олексія Коношенка)

Ідея встановити пам’ятник отцю Михайлу Зубрицькому виникла ще 2021 року. Однак після початку повномасштабної війни пріоритети змістилися: більшість волонтерських ініціатив була спрямована на допомогу армії. У липні 2026 року в Українському католицькому університеті провели архітектурний конкурс, на якому обрали проєкт скульптора Олексія Коношенка.

Пам’ятник матиме нетипову для меморіальних монументів форму. Це великий круг діаметром п’ять метрів, який символізує вічність. Крізь нього прорізаний силует людини. За задумом автора, це силует священника, людина зможе пройти крізь цей отвір, «ввійшовши таким чином в епоху», в якій жив і творив отець Зубрицький. Від силуету розходитимуться концентричні рельєфні хвилі, наче кола на воді.

«Це головна метафора пам’ятника: життя однієї людини може започаткувати зміни, які продовжують поширюватися через століття і покоління», – зазначено в концепції проєкту.

візуалізація парку у Мшанці (автор Олексій Коношенко)

Ініціатори називають цей монумент першим модерним пам’ятником священнику в Україні. Могила о. Михайла Зубрицького розташована у с. Береги Долішні в Польщі. Тому це буде перше на території України публічне місце вшанування видатного діяча.

Ініціатором встановлення пам’ятника є теперішній парох Мшанця отець Роман Гром, відомий соціальними ініціативами з розвитку села. Він розповів ZAXID.NET, що монумент та амфітеатр виготовлять із білого штучного каменю – мармурової крихти, білого цементу та кварцового піску. Окрім меморіального призначення, простір використовуватимуть для зборів громади та різноманітних подій – конференцій, презентацій, концертів і лекцій.

Простір використовуватимуть для лекцій та культурних подій (візуалізація проєкту Олексія Коношенка)

«У день відкриття вже буде готовий пам’ятник і частина парку. Ми маємо кілька благодійників, які допоможуть. Матеріали майже всі для пам’ятника маємо, але треба оплатити працю. Мешканці допомагають своїми силами, проте сподіваємося на підтримку», – зазначив Роман Гром.

Відкриття пам’ятника та парку заплановане на 31 жовтня. Цього дня у Мшанці також відбудеться культурно-мистецький фестиваль «В гості до бойків: код Зубрицького». У його програмі будуть не лише розваги, а й просвітницькі лекції про постать Михайла Зубрицького та значення його діяльності для сучасності.

«Наприклад, однією з тем буде “Підприємництво і християнство”. Зубрицький свого часу робив революцію для бойків», – наголосив сучасний парох села.

Чим відомий отець Михайло Зубрицький

Михайло Зубрицький активно розвивав село, дбав про його розвиток та освіту мешканців

Як розповідають на сайті фонду «Мудра справа», завдяки отцю Зубрицькому Мшанець став одним із найбільш досліджених бойківських сіл: «Професор Гарвардського університету (США) Франк Е. Сисин викладав студентам історію модернізму на прикладі трьох місцевостей: Парижа, Відня і Мшанця».

Михайло Зубрицький (1856–1919) ґрунтовно досліджував етнографію, збирав фольклор, записував усні історії та був членом Наукового товариства імені Шевченка. Він розвивав село не лише як релігійний діяч, а й як просвітитель та реформатор. Парох відкривав читальні «Просвіти» в регіоні, заохочував селян читати книжки й пресу, популяризував освіту та закликав навчатися сільських дівчат. Наприкінці ХІХ століття у Мшанці українську мову почали використовувати для спілкування з владою повіту. Із села вийшла значна кількість інтелігенції та сотні учасників національно-визвольних змагань ХХ століття.

Будівля «Просвіти» у Мшанці, яку звів о. Зубрицький (фото Романа Грома)

Отець Зубрицький намагався подолати дистанцію між українською інтелігенцією та селянами й розвивав у мешканців села усвідомлення своєї належності до української нації. Він критикував москвофільство, заперечував «історичні права» поляків на ці землі та викривав зловживання австро-угорської влади.

Михайло Зубрицький також заснував перше соціальне кооперативне підприємство на Бойківщині – «Руську спілкову крамницю», створив позичкову касу, заохочував селян опановувати ремесла, боровся з лихварством і пияцтвом.

Теперішній парох Мшанця, священик УГКЦ Роман Гром відомий своєю активною позицією не тільки на Самбірщині. Він домігся ремонту аварійної ділянки віддаленої сільської траси, а щоб привернути увагу до проблем села, знімав кліпи про погану дорогу. Ще однією ініціативою священника є соціальне підприємництво – табір «Мшанецькі колиби», де відпочивають діти переселенців, військових, а мешканці громади мають роботу. У центрі громади, с. Стрілки, відкрили музичний парк пам’яті о. Михайла Вербицького, який служив там священником і відомий як автор музики до гімну України. Роман Гром також організовує вертепи та колядки для збору грошей на військо, розвиває туризм та краєзнавство.