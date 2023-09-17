Роман Гром створив перше соціальне підприємство у 2019 році

Настоятель церкви с. Мшанець Стрілківської громади, що у прикордонній гористій частині Самбірщини, о. Роман Гром організовує для молоді школу проектного менеджменту для якісних змін у громаді і соціальних ініціатив для її розвитку.

За його словами, «Школа чудотворців» – це дуже неформальне навчання проектного менеджменту для реалізації проектів соціального спрямування на користь громаді, селу, школі, бібліотеці чи іншим громадським установам.

«Якщо при слові "школа" ви уявляєте типову школу з типовими уроками та домашніми завданнями – то забудьте! Якщо при слові "чудо" або "чудотворець" ви уявляєте якогось ангела з крилами, який махає чарівною паличкою, – то теж забудьте! Наша філософія: коли людина прагне і може безкорисливо робити зміни у своїй громаді чи своєму середовищі, витрачаючи на це ресурси, то вона вже є чудотворцем», – написав о. Роман Гром.

Учасники цього навчання почнуть із простіших завдань: наприклад, встановити смітники, зробити освітлення, придбати мʼячі, відремонтувати автобусну зупинку, облаштувати спортивний майданчик, висадити сквер, зробити лавочки.

Серед викладачів будуть викладачі та випускники Бізнес-школи Українського католицького університету. Вони навчатимуть, як власну ідею перетворити на проект, перезентувати його, скласти кошторис і де на нього взяти гроші. А також ознайомлять з базовими поняттями: що таке грант, фандрейзинг, ліфтспіч, сторітелінг, пітчинг. Роман Гром розповідає, що навчання триватиме 1,5 місяця. Найкращі соціальні проекти отримають фінансування 20 тис. грн.

Роман Гром закінчив бізнес-школу УКУ, темою його магістерської роботи було дослідження і можливості для розвитку його Стрілківської громади, до якої входить 21 село. Отець мріє оживити село, яке б могло саме на себе заробляти.

«Хочу робити освітньо-практичний проект, який буде допомагати людям і давати знання, кошти, всі необхідні інструменти для того, щоб починати свою справу і ставати підприємцем. Долати бар’єри і страхи. Це буде пілотний проект на базі однієї Стрілківської громади, а потім його можна масштабувати. Є охочі, які мають кілька ідей, це інноваційні проекти від переселенців, і господарські у громаді. Треба їм допомогти, разом скооперуватися і співпрацювати», – розповідав раніше ZAXID.NET Роман Гром.

Священик УГКЦ Роман Гром відомий своєю активною позицією не тільки на Самбірщині. Він домігся ремонту аварійної ділянки віддаленої сільської траси, а щоб привернути увагу до проблем села він знімав кліпи про погану дорогу. Другою ініціативою священника є соціальне підприємництво – табір «Мшанецькі колиби», де відпочивають діти переселенців, військових та місцеві. А мешканці громади на цій базі мають роботу.