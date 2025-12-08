Ситуація з електропостачанням на Львівщині є складною через останню ракетну атаку

Технічний директор ПрАТ «Львівобленерго» Роман Іванців під час брифінгу 8 грудня розповів, що ситуація з електропостачанням на Львівщині є складною через останню ракетну атаку. Посадовець також зробив прогноз, коли ситуація з електропостачанням може покращитись.

Як розповів Роман Іванців під час брифінгу 8 грудня, поки тривають аварійно-відновлювальні роботи запроваджені графіки погодинних знеструмлень. Одночасно задіяні від 3 до 4 черг.

«Я не прогнозую погіршення ситуації. Погода сприяє, сонячна генерація працює нам на допомогу. Я думаю, що тиждень і ситуація стабілізується, – це мій такий оптимістичний прогноз. Ми повернемось до меншої кількості вимкнень, але графіки тривалістю 1 черга, максимум 2 будуть тривати довший час», – сказав технічний директор «Львівобленерго».

На запитання, чи можуть певні групи споживачів мати триваліші знеструмлення, ніж інші, посадовець запевнив, що за цією ситуацією слідкують. За словами Романа Іванціва, різниця між групами є невеликою (1-2 години) і її врівноважують протягом місяця.

«Якщо ви думаєте, що дуже великий розрив між графіками, то це не так. Ми за тим слідкуємо», – додав посадовець.

