Внаслідок влучання ракет та ударних БпЛА виникли пожежі

У ніч на суботу, 6 грудня, Росія атакувала Львівщину. У Міненергетики повідомили, що ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії.

«Ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях», – йдеться у повідомленні Міненерго.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Начальник ОВА Максим Козицький уточнив, що ворог атакував бойовими безпілотниками та крилатими ракетами критичну енергетичну інфраструктуру Львівської області.

«У селі Сілець Шептицького району через падіння уламків загорівся приватний будинок. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Ще щонайменше три будинки у цьому селі пошкоджені. Інформація доповнюється», – поінформував Максим Козицький.

Зазначимо, повітряну тривогу на Львівщині оголошували тричі. Вперше о 01:23, вдруге – о 02:24 та втретє – о 04:58. У перших двох випадках була загроза удару «кинджалами». Під час третьої повітряної тривоги начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ворожі безпілотники перебувають у повітряному просторі області. А зголом і про те, що із Тернопільщини рухаються ракети. Відбій повітряної тривоги оголосили о 09:45.

Оновлено о 11:33. Рятувальники Львівщини ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. До ліквідації залучено 115 рятувальників та 27 одиниць спеціальної техніки.

Усі фото ДСНС Львівщини

У прокуратурі Львівської області уточнили, що внаслідок влучання ракет та ударних БпЛА виникли пожежі на території теплової електростанції у Шептицькому районі та підстанції у Стрийському районі області.

Фото Львівської обласної прокуратури

39-річного та 36-річного чоловіків, мешканців села Сілець, госпіталізували до медичного закладу.

Оновлено о 13:59. Рятувальники Львівщини повідомили, що ліквідували наслідки ворожого обстрілу.