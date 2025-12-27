Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Суспільному» розповів, що ключовими цілями Росії на 2026 рік є повністю окупувати Донеччину та Запорізьку області.

Буданов розповів, що цілі Кремля чітко окреслені в російському військовому плануванні. Зокрема, мова йде про повний контроль над Донецькою областю, максимальне просування в Дніпропетровській області, а також продовження наступальних дій у Запорізькій та Херсонській областях. Також Кремль планує розширити так звані «санітарні» зони вздовж кордону.

«Це основні їхні завдання. У принципі, завдання 2026 року – це Донбас і Запорізька область», – наголосив він.

Крім цього, очільник ГУР повідомив, що мобілізаційний план Росії на 2026 рік становить 409 тис. людей. Цього року ворог планував мобілізувати 403 тис., і зміг виконати план ще на початок грудня.

