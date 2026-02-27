Стовпчик термометра підніметься до +11 °C

Потепління очікується на заході України в останній день зими та перший день весни. Антициклон принесе суху і сонячну погоду в більшості областей України 28 лютого та 1 березня. Про це на фейсбук-сторінці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Якщо ви захочете особливо відчути запах весни, можна чкурнути вихідними або на захід, або на південь України. Там буде найтепліше. Впродовж дня очікується 10–13°С», – повідомила Наталка Діденко.

Прогноз погоди із 27 лютого по 4 березня у Львові та області/Львівський регіональний гідрометцентр

Як повідомили у Львівському регіональному гідрометцентрі, у суботу, 28 лютого, у Львівській області буде без опадів, вітер південної чверті, слабкий. Вдень температура близько 9 °C, мінлива хмарність, з проясненнями. Вночі температура опуститься до –1 °C, малохмарно. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг – ожеледиця.

У неділю, 1 березня, опадів на Львівщині не передбачається, вночі та вранці – часткова хмарність, вдень сонячно, температура повітря становитиме 11 °C тепла, вночі +1 °C.