Угорщина заявила про погрози з боку трьох українців та обмежила їм вʼїзд до Шенгенської зони

Угорський уряд заборонив вʼїзд до країни та Шенгенської зони трьом українцям, які нібито погрожували премʼєр-міністру країни Віктору Орбану. Йдеться про командира 413 полку СБС Євгена Карася, генерал-лейтенанта Григорія Омельченка та політтехнолога Бориса Тизенгаузена, повідомив у четвер, 19 березня, портал 24.hu з посиланням на голову канцелярії уряду Угорщини Гергея Гуяша.

За словами посадовця, заборону на вʼїзд до Угорщини та Шенгенської зони українцям ухвалили через те, що вони начебто погрожували Угорщині військовим нападом. Крім того, Гуяш заявив про нібито погрози в бік Орбана та його родини. Нагадаємо, раніше Віктор Орбан заявляв, що його родичам начебто погрожують.

Заборона на вʼїзд стосується 38-річного українського військового Євгена Карася, якого Гуяш назвав «головою неонацистської групи С14». Він зазначив, що те, що він очолює цю групу є достатнім приводом для заборони вʼїзду, проте додав, що Карась також нібито погрожує Орбану.

Також вʼїжджати на територію Угорщини заборонили 74-річному генерал-лейтенанту та співробітнику СБУ Григорію Омельченку – угорський посадовець стверджує, що він нібито погрожував вбити премʼєр-міністра та «порадив йому подумати про своїх дітей та онуків». 24.hu зазначає, що раніше одну із заяв Омельченка спеціально відредагували й поширили угорськими провладними ЗМІ, щоб створити враження загрози з боку українського військового, проте насправді генерал-лейтенант не погрожував Орбану на записі.

Крім того, заборону на вʼїзд отримав український політтехнолог Борис Тизенгаузен, який начебто обговорював можливість відправити українські війська до Угорщини.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Угорщина заборонила вʼїзд командиру Сил безпілотних систем Роберту Бровді за дронові атаки на нафтопровід «Дружба» на території Росії. У відповідь Бровді, який є етнічним угорцем звинуватив угорську владу в тому, що вона купує підсанкційну дешеву сировину та «дотична до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та шахедами по мирних містах України».

Зазначимо, вже 12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Основними претендентами є керівна проросійська партія Віктора Орбана «Фідес» та опозиційна «Тиса» Петера Мадяра. За даними Financial Times, вперше за понад 15 років партія Орбана ризикує зазнати поразки. Під час своєї передвиборчої кампанії Орбан та «Фідес» обрали антиукраїнську стратегію. Зокрема, угорська влада заявляє про те, що ЄС нібито виділяє Україні гроші, які могли використати на благо угорців.