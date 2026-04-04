Дрон влетів у верхні поверхи будинку, там зайнялася пожежа

У ніч на суботу, 4 квітня, російські окупанти завдали серії ударів по Сумах. Ворожі дрони атакували житловий сектор, один із них влетів у багатоповерхівку, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Про рух ворожих дронів у напрямку Сум близько 04:30 повідомили у пресслужбі Повітряних сил. Згодом у місті пролунали вибухи.

За даними рятувальників російський БпЛА влучив у 16-поверховий багатоквартирний будинок. Мешканців багатоповерхівки оперативно евакуювали.

Внаслідок атаки зайнялася пожежа на верхніх поверхах будинку. ДСНС загасили її за допомогою техніки для проведення висотних робіт. Крім того, росіяни атакували приватний житловий сектор.

«Попередньо травмовано сім людей, серед них – одна дитина. Громадянам надається вся необхідна допомога», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Згодом у пресслужбі поліції Сумщини повідомили, що внаслідок атаки на місто постраждали щонайменше 11 людей. Серед них – 15-річна дитина.

Доповнено 10:47. Виконувач обов’язків Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки зросла до 13 людей. Через російський удар у місті вибиті понад 1000 вікон, фіксують значні пошкодження.

