Область атакували ударні дрони та ракети

У пʼятницю, 3 квітня, російські окупанти завдали комбінованого удару по низці регіонів України. Зокрема, під атаку потрапила Київська область – там дрон влетів у житлову багатоповерхівку, а місцева влада повідомила про загиблого та пораненого.

Росіяни атакували Київську область крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Про рух БпЛА Повітряні сили повідомили близько 08:00, а про ракети в напрямку області – близько 11:00.

Згодом у мережі поширили відео влучання у багатоповерхівку в місті Обухів. На кадрах видно, як ударний дрон влітає у житлову будівлю неподалік Римо-католицької церкви. Зазначимо, за 300 м від будинку, в який влетів дрон, розташована Обухівська центральна районна лікарня.

У пресслужбі Офісу генпрокурора повідомили, що внаслідок атаки на Обухів постраждалих немає.

Також у мережі поширили відео атаки на місто Вишневе. За даними місцевих телеграм-каналів, дрон влучив на територію школи. Також повідомили про влучання у селі Чабани – там дрон атакував ветеринарну клініку, за попередніми даними є загиблі тварини.

За даними голови Київської ОВА Миколи Калашника, станом на 11:30 відомо про щонайменше одного загиблу людину та одного постраждалого. Триває ліквідація наслідків російської атаки, працюють оперативні служби.

У пресслужбі «Укренерго» повідомили, що в кількох областях України застосовані аварійні відключення електроенергії. Зокрема, аварійні графіки запровадять у Києві.