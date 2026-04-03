Росіяни вночі завдали ударів по Харкову та Сумщині, є загибла та поранені
Росія застосувала авіабомби та балістичні ракети проти цивільного населення
У ніч на пʼятницю, 3 квітня, російські окупанти атакували балістичними ракетами та керованими авіабомбами по Україні. Внаслідок атаки є загиблий та постраждалі на Сумщині, Чернігівщині та в Харкові.
Вночі росіяни атакували Харків балістичними ракетами. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, чотири ракетних удари зафіксували у Київському районі. Згодом правоохоронці підтвердили атаки на три райони міста.
У пресслужбі поліції повідомили, що внаслідок атаки постраждали пʼятеро людей. Серед них – немовля.
Також росіяни вдарили по Шосткинській громаді на Сумщині керованими авіабомбами. На фото, оприлюднених ОВА, видно руйнування даху та частини четвертого поверху житлового будинку, а також знищені приватні будинки.
Наслідки атаки на Шосткинську громаду
Голова ОВА Олег Григоров повідомив про одну загиблу людину. Ще троє поранені, їх госпіталізували. Серед постраждалих – 29-річна жінка у важкому стані.
«Внаслідок одного з ударів по Шостці загинула 59-річна жінка
Серед поранених – її рідні», – повідомив Григоров.
Доповнено 10:12. Росіяни також завдали удару безпілотником «Молнія» по ТЦ в Сумах. За даними міськради, внаслідок атаки пошкоджена будівля торгівельного центру, вибиті вікна.
Заступник директора ТОВ «Центральний ринок» Володимир Фільов повідомив у коментарі «Суспільному», що за медичною допомогою звернулися четверо людей.
Нагадаємо, 1 квітня росіяни атакували дронами Черкаську область. Внаслідок ударів загинули четверо людей.