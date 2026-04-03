Наслідки атаки на Шостку

У ніч на пʼятницю, 3 квітня, російські окупанти атакували балістичними ракетами та керованими авіабомбами по Україні. Внаслідок атаки є загиблий та постраждалі на Сумщині, Чернігівщині та в Харкові.

Вночі росіяни атакували Харків балістичними ракетами. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, чотири ракетних удари зафіксували у Київському районі. Згодом правоохоронці підтвердили атаки на три райони міста.

У пресслужбі поліції повідомили, що внаслідок атаки постраждали пʼятеро людей. Серед них – немовля.

Також росіяни вдарили по Шосткинській громаді на Сумщині керованими авіабомбами. На фото, оприлюднених ОВА, видно руйнування даху та частини четвертого поверху житлового будинку, а також знищені приватні будинки.

Наслідки атаки на Шосткинську громаду

Голова ОВА Олег Григоров повідомив про одну загиблу людину. Ще троє поранені, їх госпіталізували. Серед постраждалих – 29-річна жінка у важкому стані.

«Внаслідок одного з ударів по Шостці загинула 59-річна жінка

Серед поранених – її рідні», – повідомив Григоров.

Доповнено 10:12. Росіяни також завдали удару безпілотником «Молнія» по ТЦ в Сумах. За даними міськради, внаслідок атаки пошкоджена будівля торгівельного центру, вибиті вікна.

Заступник директора ТОВ «Центральний ринок» Володимир Фільов повідомив у коментарі «Суспільному», що за медичною допомогою звернулися четверо людей.

Нагадаємо, 1 квітня росіяни атакували дронами Черкаську область. Внаслідок ударів загинули четверо людей.