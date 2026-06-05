У лабараторії підтвердили, що тварина хворіла на сказ

У селі Могилівка Герцаївської громади зафіксували випадок сказу у домашнього кота. Хвора тварина покусала та ослинила чотирьох членів однієї родини. Про це ZAXID.NET повідомили посадовці Герцаївської міської ради. Наразі усі члені сім’ї отримують лікування.

Про випадок сказу у тварини в селі Могилівка повідомили в Герцаївській громаді у п’ятницю, 5 червня. «Постраждала родина отримує необхідну медичну допомогу в Чернівецькій обласній лікарні швидкої медичної допомоги, а відповідні служби Чернівецької райдержадміністрації працюють над карантинними заходами. Ми координуємо дії з районною державною адміністрацією», – йдеться у повідомленні.

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У коментарі ZAXID.NET в міської ради міста Герца зазначили, що кіт напав на батька сім’ї, його сина та доньку. Також травми від тварини отримала внучка родини. Жителі села Могилівка одразу поїхали в лікарню у Чернівці, де їм надали допомогу і порадили перевірити домашню тварину на сказ. Захворювання підтвердилося, тож постраждалим призначили вакцинацію від смертельної недуги. Кіт невдовзі помер.

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У селі Могилівка запровадили карантин. Там проведуть позачергову вакцинацію усіх тварин від сказу. Також до зони нагляду увійшли навколишні села.

Додамо, що сказ – це небезпечне смертельне захворювання, від якого немає лікування. Єдиний спосіб профілактики – антирабічна вакцина, яку слід вколоти одразу після укусу чи ослинення хворою твариною. Щеплення ефективні на 96–99% при вчасному введенні.