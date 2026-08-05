Наркоторговцям загрожує до 12 років позбавлення волі

Правоохоронці викрили міжнародне наркоугруповання, яке налагодило постачання психотропних речовин з Болгарії до України. Під час масштабної спецоперації затримали вісьмох учасників схеми та вилучили наркотики, прекурсори й майно на понад 40 млн грн. Про це повідомили в поліції Чернівецької області в середу, 5 серпня.

Злочинна група співпрацювала з підпільною лабораторією, що діяла у болгарському місті Бургас. Саме там виготовляли психотропні речовини, які згодом нелегально переправляли до України.

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Під час першого етапу спецоперації болгарські та українські правоохоронці ліквідували нарколабораторію. У Бургасі затримали 39-річного жителя Чернівців, якого слідство вважає організатором схеми, а також 31-річного лаборанта з Івано-Франківщини.

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У лабораторії вилучили 50 кг психотропних речовин, 150 літрів прекурсорів, близько 200 літрів хімічних реагентів, спеціальне обладнання та інші докази незаконної діяльності.

За даними слідства, психотропи доставляли через державний кордон міжнародними пасажирськими автобусами, приховуючи їх серед багажу. На Буковині заборонені речовини отримували інші учасники групи, фасували їх та збували на території України.

«Правоохоронці викрили ще шістьох учасників наркосхеми, які відповідали за отримання контрабандних психотропів і прекурсорів, їх фасування, транспортування, пересилання через поштові сервіси, облаштування мастер-кладів та подальший збут на території України», – йдеться у повідомленні поліції Буковини.

Під час другого етапу спецоперації правоохоронці провели 32 обшуки у Чернівецькій області. Під час слідчих дій вилучили наркотичні речовини, гроші, техніку та інше майно загальною вартістю понад 40 млн грн.

Слідчі повідомили чотирьом чоловікам та двом жінкам про підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу України, які стосуються незаконного обігу та виробництва наркотиків. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд наклав арешт на три автомобілі підозрюваних.