Уже 5 серпня через аномальну спеку температура повітря на Львівщині становитиме 42°С тепла

Сильна спека на початку серпня встановлює нові історичні рекорди. У вівторок, 4 серпня, температура повітря у Львові становила 35,4°С, що є абсолютним рекордом для цього дня за увесь час спостережень, тобто 80 років.

Як повідомили синоптики Львівського гідрометцентру, 4 серпня 2026 року максимальна температура повітря вдень у Львові становила 35,4°С тепла. Попереднє максимальне значення для цього дня спостерігалось у 2014 році і становило 34,8°С тепла.

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Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря 4 серпня 2026 року є найвищою для цього дня за останні 80 років.

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Нагадаємо, що уже 5 серпня через аномальну спеку температура повітря на Львівщині становитиме 42°С тепла, у Львові – до 40°С тепла.

Синоптики оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 8 серпня, а також розповіли, коли закінчиться спека.

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