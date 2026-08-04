У липні 2024 року Петро Порошенко вніс заставу за Романа Червінського у справі про обстріл аеродрому на Кіровоградщині

Печерський районний суд Києва знову пом'якшив запобіжний захід колишньому розвіднику Роману Червінському. Про це у вівторок, 4 серпня, повідомили його адвокати Костянтин Глоба та Андрій Йосипов.

За словами Костянтина Глоби, суд задовольнив подане стороною захисту клопотання та ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання. Він також зазначив, що суд ухвалював рішення, безпосередньо спираючись на Конституцію України як на норму прямої дії, а не лише на звичайні закони чи підзаконні акти.

«Суд також застосував норми Конституції України як норми прямої дії під час ухвалення рішення! Цей процесуальний жест не властивий Печерському районному суду м. Києва, але це дійсно відбулося!», – написав Костянтин Глоба.

Нагадаємо, Романа Червінського у квітні 2023 року затримала СБУ. Йому інкримінують перевищення службових повноважень. За даними слідчих, влітку 2022 року Роман Червінський разом із кількома військовими намагався викрасти російський літак. Стверджується, що операція не була погоджена з державними органами та спецслужбами. СБУ вважає, що дії військових допомогли росіянам отримати інформацію про розміщення пілотів і українських літаків на аеродромі «Канатове» у Кіровоградській області.

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23 липня 2022 року росіяни атакували вказаний аеродром, внаслідок чого загинув один військовий, ще 17 – отримали поранення.

Крім того, 28 грудня 2023 року Офіс генпрокурора повідомив Роману Червінському про підозру у шахрайстві. За даними слідчих, він намагався заволодіти 100 тис. доларів підприємця, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

16 липня 2024 року народний депутат Петро Порошенко вніс 9 млн 84 тис. грн застави за Романа Червінського у справі про обстріл аеродрому «Канатове» в Кіровоградській області. 17 липня він вийшов з-під варти. 3 квітня 2026 року Кіровоградський районний суд дозволив Червінському повернули паспорт для виїзду за кордон. Перед тим Печерський суд не продовжив Червінському носіння електронного браслета.

У липні 2024 року Червінському обрали запобіжний захід у справі про хабар – цілодобовий домашній арешт.

У травні 2024 року суд дозволив Червінському повернутися до служби, якщо він отримає відповідний письмовий наказ.



