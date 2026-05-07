Роман Червінський є фігурантом справи щодо ймовірного перевищення службових повноважень.

Суд продовжив нічний домашній арешт, проте дозволив колишньому розвідникові Роману Червінському нести службу, якщо буде письмовий наказ. Про це у четвер, 7 травня, повідомив його адвокат Костянтин Глоба.

За словами захисника, тепер Червінський зможе виконувати військові обов’язки на території України, якщо отримає відповідний письмовий наказ. Водночас суд продовжив йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Адвокат пояснив, що під час засідання 7 травня сторона захисту просила змінити запобіжний захід на особисте зобов’язання, щоб Червінський міг офіційно повернутися до служби. У підсумку суд залишив домашній арешт, але дозволив проходження служби. Це означає, що ексрозвідник зможе служити у ЗСУ, однак під час відпусток чи перебування вдома повинен буде дотримуватися умов нічного арешту.

Нагадаємо, 28 грудня 2023 року Офіс генпрокурора повідомив Роману Червінському про підозру у шахрайстві. За версією слідства, він намагався заволодіти 100 тис. доларів підприємця, видаючи себе за посадовця ДФС.

До цього Роман Червінський вже отримував підозру перевищенні службових обов’язків у квітні 2023 року. За даними СБУ, Роман Червінський та ще кілька військових намагалися викрасти російський літак без згоди держорганів і спецслужб.Такі дії, зазначають правоохоронці, призвели до того, що росіяни отримали інформацію про розміщення пілотів й українських літаків на аеродромі «Канатове» в Кіровоградській області та обстріляли його. Внаслідок атаки загинув один військовий, ще 17 – отримали поранення. Крім того, через російський обстріл українська авіація втратила кілька винищувачів. За перевищення службових повноважень Роману Червінському загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

16 липня Петро Порошенко вніс 9 млн 84 тис. грн застави за Романа Червінського у справі про обстріл аеродрому «Канатове» в Кіровоградській області. 17 липня ексрозвідник вийшов з-під варти.

У липні 2024 року Червінському обрали запобіжний захід у справі про хабар.