Суд дозволив ексрозвідникові Роману Червінському повернутися на військову службу
Під час відпусток чи перебування вдома він повинен буде дотримуватися умов нічного арешту
Суд продовжив нічний домашній арешт, проте дозволив колишньому розвідникові Роману Червінському нести службу, якщо буде письмовий наказ. Про це у четвер, 7 травня, повідомив його адвокат Костянтин Глоба.
За словами захисника, тепер Червінський зможе виконувати військові обов’язки на території України, якщо отримає відповідний письмовий наказ. Водночас суд продовжив йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Адвокат пояснив, що під час засідання 7 травня сторона захисту просила змінити запобіжний захід на особисте зобов’язання, щоб Червінський міг офіційно повернутися до служби. У підсумку суд залишив домашній арешт, але дозволив проходження служби. Це означає, що ексрозвідник зможе служити у ЗСУ, однак під час відпусток чи перебування вдома повинен буде дотримуватися умов нічного арешту.
Нагадаємо, 28 грудня 2023 року Офіс генпрокурора повідомив Роману Червінському про підозру у шахрайстві. За версією слідства, він намагався заволодіти 100 тис. доларів підприємця, видаючи себе за посадовця ДФС.
До цього Роман Червінський вже отримував підозру перевищенні службових обов’язків у квітні 2023 року. За даними СБУ, Роман Червінський та ще кілька військових намагалися викрасти російський літак без згоди держорганів і спецслужб.Такі дії, зазначають правоохоронці, призвели до того, що росіяни отримали інформацію про розміщення пілотів й українських літаків на аеродромі «Канатове» в Кіровоградській області та обстріляли його. Внаслідок атаки загинув один військовий, ще 17 – отримали поранення. Крім того, через російський обстріл українська авіація втратила кілька винищувачів. За перевищення службових повноважень Роману Червінському загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.
16 липня Петро Порошенко вніс 9 млн 84 тис. грн застави за Романа Червінського у справі про обстріл аеродрому «Канатове» в Кіровоградській області. 17 липня ексрозвідник вийшов з-під варти.
У липні 2024 року Червінському обрали запобіжний захід у справі про хабар.