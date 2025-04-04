Роман Червінський (справа) зі своїм адвокатом Андрієм Йосиповим (зліва)

Суд пом’якшив запобіжний захід колишньому розвіднику Роману Червінському, підозрюваному в перевищенні повноважень. Експосадовцю дозволили зняти електронний браслет та повернули закордонний паспорт, повідомили у п’ятницю, 4 квітня, його адвокати Костянтин Глоба та Андрій Йосипов.

За даними адвокатів, 3 квітня Кіровоградський районний суд дозволив Червінському повернули паспорт для виїзду за кордон. До того Печерський суд не продовжив Червінському носіння електронного браслета.

На думку Йосипова, суд дозволив повернути Червінському паспорт, нібито для того, щоб сторона захисту не надсилала скаргу до Європейського суду з прав людини.

Також суд дозволив Червінському мати доступ до мобільного зв’язку. Водночас, за даними «Суспільного», Червінському продовжили запобіжний захід ще на 60 діб.

Підозрюваного зобов’язали приходити за викликом до суду, повідомляти про зміну місця перебування, а також утриматись від спілкування зі свідками й потерпілими у кримінальному провадженні.

Що відомо про Романа Червінського

Роман Червінський – колишній працівник СБУ та ГУР. За його словами, у 2019 році він спланував та здійснив захоплення проросійського бойовика Володимира Цемаха , причетного до збиття Boeing 777 поблизу Донецька, а також відповідав за операцію «Вагнергейт» із затримки російських бойовиків ПВК «Вагнер».

Червінський є фігурантом справи про невдалу спробу викрадення російського літака. У квітні 2023 року СБУ повідомила йому про підозру в перевищенні службових повноважень – за даними слідства, влітку 2022 року Червінський та ще кілька військових намагалися викрасти російський літак без згоди держорганів і спецслужб. За даними СБУ, такі дії призвели до того, що росіяни отримали інформацію про розміщення пілотів й українських літаків на аеродромі «Канатове» в Кіровоградській області.

23 липня 2022 року росіяни атакували аеродром на Кіровоградщині. Внаслідок атаки загинув один військовий, ще 17 – отримали поранення. Крім того, через російський обстріл українська авіація втратила кілька винищувачів. За перевищення службових повноважень Роману Червінському загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

У грудні 2023 року Червінському повідомили про підозру в шахрайстві – за даними слідчих, він намагався заволодіти 100 тис. доларів підприємця, видаючи себе за посадовця ДФС. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою – 16 липня 2024 року заставу в розмірі 9 млн грн вніс за Червінського експрезидент Петро Порошенко.

Вже 18 липня 2024 року Червінському обрали новий запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, аргументуючи тим, що «існують ризики, яких не було до моменту виходу ексрозвідники з-під варти».