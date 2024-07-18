Адвокати Романа Червінського заявили, що подаватимуть апеліцяю

У четвер, 18 липня, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього співробітника ГУР 49-річного Романа Червінського. Військового підозрюють у хабарництві. Про це повідомило «Суспільне».

Прокуратура просила для Романа Червінського запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, аргументуючи тим, що «існують ризики, яких не було до моменту виходу ексрозвідники з-під варти». Своєю чергою захист Романа Червінського наполягав на запобіжному заході у вигляді особистого зобов’язання, адже підозрюваному треба пройти медогляд, крім того, він є чинним військовим. Врешті суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Сторона захисту заявила, що подаватиме апеляцію.

На судове засідання прийшов народний депутат України Петро Порошенко, він заявив про намір взяти Романа Червінського на поруки. Окрім нардепа, взяти підозрюваного на поруки висловили бажання народні депутатки від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко та Вікторія Сюмар, а також колишній політвʼязень Володимир Балух.

Нагадаємо, 28 грудня 2023 року Офіс генпрокурора повідомив Роману Червінському про підозру у шахрайстві. За версією слідства, він намагався заволодіти 100 тис. доларів підприємця, видаючи себе за посадовця ДФС.

До цього Роман Червінський вже отримував підозру перевищенні службових обов’язків у квітні 2023 року. За даними СБУ, Роман Червінський та ще кілька військових намагалися викрасти російський літак без згоди держорганів і спецслужб.Такі дії, зазначають правоохоронці, призвели до того, що росіяни отримали інформацію про розміщення пілотів й українських літаків на аеродромі «Канатове» в Кіровоградській області та обстріляли його. Внаслідок атаки загинув один військовий, ще 17 – отримали поранення. Крім того, через російський обстріл українська авіація втратила кілька винищувачів. За перевищення службових повноважень Роману Червінському загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

16 липня Петро Порошенко вніс 9 млн 84 тис. грн застави за Романа Червінського у справі про обстріл аеродрому «Канатове» в Кіровоградській області. 17 липня ексрозвідник вийшов з-під варти.