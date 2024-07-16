Романа Червінського затримали у квітні 2023 року

У вівторок, 16 липня, народний депутат України Петро Порошенко вніс заставу за колишнього співробітника ГУР 49-річного Романа Червінського. Політик сплатив понад 9 млн грн. Про це Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Не міг чекати, тому вся застава у розмірі 9 млн грн за свободу Романа Червінського внесена ще вранці. Сподіваюся, що після року знущань та незліченної кількості судових засідань – він сьогодні буде на волі», – написав Петро Порошенко.

Петро Порошенко також опублікував квитанцію про оплату застави у розмірі 9,084 млн грн.

Квитанція про оплату застави, яку опублікував Петро Порошенко

Як інформував ZAXID.NET, Кропивницький апеляційний суд у понеділок, 15 липня, змінив запобіжний захід для Романа Червінського на тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 9 млн грн.

Нагадаємо, у квітні 2023 року СБУ затримала ексрозвідника за підозрою у невдалій спробі викрадення російського літака. За даними слідчих, Роман Червінський та ще кілька військових намагалися викрасти російський літак без згоди держорганів і спецслужб. За даними СБУ, такі дії призвели до того, що росіяни отримали інформацію про розміщення пілотів й українських літаків на аеродромі «Канатове» в Кіровоградській області. 23 липня 2022 року росіяни атакували аеродром на Кіровоградщині. Внаслідок атаки загинув один військовий, ще 17 – отримали поранення. Крім того, через російський обстріл українська авіація втратила кілька винищувачів. За перевищення службових повноважень Роману Червінському загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

28 грудня 2023 року Офіс генпрокурора повідомив Роману Червінському про ще одну підозру – у шахрайстві. За даними слідчих він намагався заволодіти 100 тис. доларів підприємця, видаючи себе за посадовця ДФС.