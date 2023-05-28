Роману Червінському інкримінують перевищення службових повноважень

Екс-розвідник Роман Червінський, який ініціював операцію з викрадення російського літака, яка завершилася провалом, повідомив, що цю операцію санкціював тодішній голова Служби безпеки України Іван Баканов, а кожна із військових структур мала у ній свою роль. Про це йдеться у його відповідях на запитання журналістів «Радіо Свобода».

Червінський розповів, що під час спецоперації усі ролі були розподілені між ЗСУ та СБУ: Служба безпеки відповідала за контакти з російським пілотом, тоді як ЗСУ (Військово-повітряні сили та Сили спеціальних операцій) відповідали за заходи, що були пов'язані з перетином російським літаком лінії кордону, стверджує Червінський.

«Насправді цей захід був започаткований та санкціонований керівництвом Служби безпеки України і ту частину заходу, яка передбачала контакти з пілотом РФ – оперативні та контррозвідувальні заходи здійснювала СБУ [...] Всі заходи були санкціоновані в СБУ головою та головнокомандувачем ЗСУ», – цитує слова Червінського «Радіо Свобода».

На запитання, хто конкретно, керівники яких відомств, були поінформовані про спецоперацію, Червінський відповів: «Всі мої керівники по команді, які на той момент були, мною були поінформовані письмово і я отримав необхідний дозвіл на участь в заходах».

Зазначимо, за даними ЗМІ, операція із викрадення літака тривала навесні-влітку 2022 року. 17 липня президент Володимир Зеленський усунув з посади очільника СБУ Івана Баканова. А 23 липня відбувся масований ракетний удар російських військ по аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області, який пов’язують із невдалою спробою викрадення російського літака. Внаслідок цього удару Україна втратила кілька винищувачів, також загинув один військовослужбовець.

Сам Червінський наразі перебуває під вартою. У СІЗО, де його утримують, журналістів не пускають, а судові засідання щодо його справи відбуваються у закритому режимі. Червінському загрожує від 8 до 12 років ув’язнення за перевищення службових повноважень.

СБУ відповіді Червінського не коментувала й порадила журналістам читати офіційні повідомлення.

Роман Червінський – колишній співробітник СБУ і ГУР Міноборони, який, за його словами та словами співробітників спецслужб, з якими спілкувалися журналісти «Радіо Свобода», був долучений до низки спецоперацій, що провели українські правоохоронці у період 2014–2021 років. Серед таких операцій – вивезення з окупованого Сніжного Донецької області важливого свідка у справі про збиття «Боїнга» MH17 Володимира Цемаха та операція «Вагнергейт», коли влітку 2020 року СБУ і ГУР виманили до Мінська найманців ПВК «Вагнер».

Як стверджує сам Червінський, спецоперація щодо «вагнерівців» була провалена через витік інформації з Офісу президента, однак в ОП це заперечують. Теперішню справу проти себе Червінський вважає політичним замовленням.