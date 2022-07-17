Відповідні укази з'явилися на сайті президента ввечері у неділю, 17 липня

Президент України Володимир Зеленський відсторонив генпрокурорку Ірину Венедіктову та усунув голову СБУ Івана Баканова. Відповідні укази з'явилися на сайті президента ввечері у неділю, 17 липня.

Президент усунув Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України.

«Відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551–XIV, усунути Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов'язків Голови Служби безпеки України», – йдеться у документі.

Натомість Ірину Венедіктову відсторонено від посади генерального прокурора відповідно до частини другої статті 11 закону «Про правовий режим воєнного стану».

«Відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановляю: Відсторонити Венедіктову Ірину Валентинівну від посади Генерального прокурора», – йдеться в указі.

Іншим указом Зеленський поклав виконання обов'язків генерального прокурора на заступника генпрокурора Олексія Симоненка.

В Офісі президента зазначили, що подробиці резонансних рішень будуть озвучені у вечірньому зверненні голови держави.

Зазначимо, що відповідно до дисциплінарного статуту ЗСУ, 47 стаття, за якою усунено Баканова, – це невиконання або неналежне виконання службових обов’язків, яке призвело до людських жертв або інших тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків, які є підставою для усунення військовослужбовців від виконання службових обов’язків.

Згодом Володимир Зеленський у своєму відеозверненні пояснив, що ухвалив відповідні рішення через велику кількість колаборантів у генпрокуратурі та СБУ.

«Я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України. Станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави. Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь», – заявив президент України.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, працівники Служби безпеки України і Державного бюро розслідувань сьогодні затримали колишнього начальника управління СБУ в Криму Олега Кулініча, звільненого в березні.