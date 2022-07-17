Кулініча затримали працівники СБУ і ДБР

Працівники Служби безпеки України і Державного бюро розслідувань затримали колишнього начальника управління СБУ вКриму Олега Кулініча, звільненого в березні, повідомила ввечері в суботу, 16 липня, «Українська правда».

Кулінічу інкримінують кілька статей Кримінального кодексу, зокрема і державну зраду. Де саме його затримали – невідомо. На відео, яке поширюють у мережі, видно, що чоловіка при затриманні повалили на хідник.

У прес-центрі СБУ зазначають, що в її лавах за останні роки були резонансні викриття російських агентів.

«Безпосередньо в рамках цієї справи СБУ готова надати максимальне сприяння і всю необхідну інформацію для подальшого розслідування. Окремо нагадаємо: фігурант кримінального провадження був звільнений з посади в березні цього року», – сказали журналістам у прес-службі СБУ.

Пізніше прес-служба ДБР повідомила, що Кулініч передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України.

«У межах розслідування кримінального провадження встановлено факти співпраці чинного співробітника Служби з представниками спецслужб Російської Федерації. Ця інформація підтвердилася і проведеними ДБР експертизами. Співробітник СБУ також передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, було задокументовано передачу ним інформації, що становить державну таємницю», – зазначили у ДБР.

У повідомленні не вказано прізвища затриманого працівника, але подробиці справи та додане до повідомлення фото підтверджують, що йдеться про Кулініча.

У ДБР також додали, що задокументували безпосередню участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Дії угруповання завдавали шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Президент Володимир Зеленський у березні 2022 року звільнив Олега Кулініча з посади начальника УСБУ в АР Крим на тлі розбирань зі швидкою втратою Херсонської області під час повномасштабного вторгнення російських військ.

Зеленський призначив Кулініча головою кримського управління СБУ в жовтні 2020 року. Це кадрове рішення розкритикували громадські активісти. Вони звертали увагу на те, що Кулініч був людиною Леоніда Деркача (голови СБУ в період з 1998 до 2001 року) і працював у СБУ до 2005 року, а потім був фігурантом низки корупційних скандалів.

Як пише «Новинарня», тепер у соцмережах зазначають, що Кулініч на початку 1990-х років проходив навчання в академії ФСБ Росії, а потім працював у її контррозвідці.