Слідчі ДБР повідомили Олегу Кулінічу про підозру за трьома статтями

Колишньому голові Управління СБУ Криму Олегу Кулінічу, який працював на спецслужби держави-терориста Росії, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 вересня 2022 року без можливості внесення застави. Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

Зазначається, що слідчі ДБР повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Як повідомлялося, СБУ та ДБР затримали колишнього голову Управління СБУ Криму Олега Кулініча 17 липня. Слідчі встановили факти співпраці затриманого з представниками спецслужб держави-терориста Росії.

Було встановлено, що Кулініч передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України, а також брав безпосередню участь у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України.