Майно нардепа-колаборанта Олексія Ковальова, включно з «4 каналом», ймовірно, конфіскують на користь держави

Суд арештував майно народного депутата-колаборанта Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Його підозрюють у державній зраді та пособництві окупантам.

Як повідомило в суботу, 16 липня, Державне бюро розслідувань, суд наклав арешт на частки Ковальова у статутних капіталах трьох юридичних осіб, а також на його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн грн.

Однією з цих юридичних осіб є ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» – український інформаційно-розважальний телеканал «4 канал», який Ковальов купив у 2021 році. Суд наклав арешт на 100% її статутного капіталу.

Нагадаємо, народному депутатові й колишньому члену фракції «Слуга народу» Олексію Ковальову, який почав співпрацювати з окупантами на Херсонщині, повідомили про підозру в державній зраді та пособництві державі-агресору. За це загрожує до 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, після початку повномасштабної війни Ковальов перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає російським окупаційним військам. На початку липня цього року він навіть «обійняв посаду» так званого заступника голови у незаконно створеному «уряді Херсонської області».

15 липня за клопотанням ДБР Ковальову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави та оголосили його у розшук.