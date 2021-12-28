Народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Ковальов придбав ТОВ «ТРК Інтеррадіо» («4 канал»), який раніше належав львів’янам Дмитру Добродомову і Андрію Мисику, повідомила у вівторок, 28 грудня, «Українська правда».

Тепер Олексію Ковальову офіційно належить 100% ТОВ «ТРК Інтеррадіо», сума статутного фонду становить 4,36 млн грн. За даними держреєстру, кінцевими бенефіціарними власниками вказано Івана Ковальова та Наталію Ковальову (ймовірно, батьків нардепа).

Раніше співвласниками каналу були Дмитро Добродомов і Андрій Мисик, після того як у вересні 2021-го зі складу власників вийшов юрист і медіаменеджер Максим Варламов. Добродомов став співвласником і директором телеканалу в лютому 2021 року, купивши частку Андрія Кісери.

За інформацією УП, Олексій Ковальов був на новорічному корпоративі «4 каналу» і його представили колективу як нового власника. Тоді ж Ковальов підписав із менеджментом угоду про невтручання у редакційну політику каналу.

Олексій Ковальов уже заявив, що має намір вивести «4 канал» у число лідерів серед інформаційних телеканалів, хоча наразі «4 канал» навіть не включений у панель вимірювання телерейтингів. «Наша родина вирішила придбати телеканал і зробити його ще якіснішим, потужнішим та популярнішим. Маю плани на швидкий розвиток, а репутація та професійність команди "плюс" нові додаткові можливості забезпечать 4-му каналу можливість дуже швидко стати одним зі лідерів серед інформаційних каналів», – повідомив Ковальов у Facebook.

Дмитро Добродомов, Олексій Ковальов і Андрій Мисик позують фотографу після укладення угоди про продаж «4 канал»

Дмитро Добродомов також підтвердив інформацію про продаж телеканалу. На прохання ZAXID.NET прокоментувати продаж телеканалу він сказав, що опублікує свій коментар у Facebook. Однак у цьому коментарі відсутня вичерпна інформація про причини продажу. З нього лише випливає, що телеканал потребує «значних вкладень» у подальший розвиток і новий власник готовий взяти на себе ці витрати.

Експерти телевізійного ринку, опитані ZAXID.NET, припускають, що поточна діяльність «4 каналу» потребує дофінансування у 6-8 млн грн щомісяця.

Нагадаємо, що 24 травня 2021 року Дмитро Добродомов також став єдиним власником компанії-ліцензіата львівського телеканалу НТА. Перед цим у березні зі скандалом змінилося керівництво телеканалу НТА. Звільнили його гендиректора Романа Любицького, який продав канал «Перший незалежний» співробітникам медіахолдингу Тараса Козака. Замість нього гендиректоркою телеканалу НТА стала Наталія Струк.

Зазначимо, що Дмитро Добродомов був народним депутатом України у 2014-2019 рр., а раніше генеральним директором медіа-холдингу ZIK, який належав бізнесмену Петрові Димінському. Перед тим працював в газетах «Інформатор» та «Експрес».