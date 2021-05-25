Екс-нардеп Дмитро Добродомов офіційно контролює вже два телеканали

Екс-нардеп Дмитро Добродомов з 24 травня цього року став єдиним офіційним контролером «НТА-Незалежне телевізійне агентство» (телеканал НТА). Раніше ще одним співвласником був Андрій Мисик.

Про зміни серед власників телеканалу повідомили «Наші гроші. Львів». За даними аналітичної платформи YouControl, з 24 травня цього року Дмитро Добродомов став єдиним кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «НТА Інвест груп», яке є засновником «НТА-Незалежне телевізійне агентство».

Раніше ще одним співвласником «НТА Інвест груп» був львів’янин Андрій Мисик. «НТА Інвест груп» у свою чергу раніше належала ТОВ «ТРК «Інтеррадіо», бенефіціарами якого були Мисик і Добродомов.

Дмитро Добродомов став співвасником компаній-ліцензіатів львівського телеканалу НТА та київського регіонального каналу «4 канал» у лютому цього року. Вже у березні зі скандалом змінилося керівництво телеканалу НТА. Звільнили гендиректора Романа Любицького, який продав канал «Перший незалежний» співробітникам медіахолдингу Тараса Козака. Замість нього гендиректоркою телеканалу НТА стала Наталія Струк.

Варто зауважити, що «НТА-Незалежне телевізійне агентство» є лише власником телевізійної ліцензії, натомість усе виробництво забезпечує ТОВ «НТА+». Обидві компанії формально очолює головна редакторка і телеведуча НТА Наталія Струк, а у «НТА+» вона вказана як основний власник (70%) разом зі ще одним телеведучим Віталієм Крутяковим (30%). Реальним власником «НТА+» вважається відомий бізнесмен і депутат Львівської облради від «ЄС» Григорій Козловський.

Дмитро Добродомов підтвердив ZAXID.NET, що «НТА-Незалежне телевізійне агентство» володіє лише ліцензією на аналогове мовлення. За його словами, це підприємство має значні борги.

«Таким чином цей баласт вивели зі структури ТРК «Інтеррадіо», по суті зі структури «4 каналу». І зараз дав доручення юристам вивчити питання, як в законний спосіб ліквідувати це підприємство», – розповів Дмитро Добродомов, наголосивши, що він не має жодного стосунку до ТОВ «НТА+», яке і займається виробництвом програм для телеканалу НТА.

Дмитро Добродомов був народним депутатом України у 2014-2019 рр., а раніше генеральним директором медіа-холдингу ZIK, який належав бізнесмену Петрові Димніському. Перед тим працював в газетах «Інформатор» та «Експрес».