Медіахолдинг ТРК «Галичина», у який входять львівська радіостанція «FM Галичина», інформаційне видання Galnet та освітня платформа Media House, змінив власника. Про це у вівторок, 14 грудня, повідомили на сайті Galnet. Замість родини Дубневичів власником холдингу став львівський медійник Ігор Шумило.

Як повідомив Galnet, медіахолдинг «Галичина» перейшов під контроль телекомпанії «Міст», власником якої є Ігор Шумило. За його словами, редакційна політика після зміни власника не зміниться, і звільняти нікого не будуть. «В наших планах дати поле для розвитку та розширення медіа в західному регіоні, тож очікуйте від команди нових цікавих проектів», – заявив Ігор Шумило.

У розмові з ZAXID.NET Ігор Шумило уточнив, що угода про продаж ТРК «Галичина» була підписана кілька днів тому, вартість угоди він відмовився розголошувати. За його словами, гроші на купівлю медіахолдингу він зібрав, працюючи на посаді директора ТК «Міст» з 1990-х років.

«Я займався телекомпанією «Міст». Вона представляла інші загальнонаціональні канали у Львові, займалася продакшном. Ми займаємось медіа, нам то було цікаво і ми її [ТРК «Галичина»] придбали», – сказав Ігор Шумило.

ТРК «Галичина» з 2011 року належала родині братів Дубневичів через компанію «Енергія Консалтинг», власниками якої є діти братів Дубневичів – Юрій Дубневич, Павло Дубневич та Роксолана Пиртко. У грудні 2021 року в компанії «Енергія Консалтинг» змінився засновник – ним стало ТзОВ «Телекомпанія Міст» Ігоря Шумила, яка внесла у статутний капітал 1,5 млн грн. Втім, станом на 14 грудня в серед власників «Енергії Консалтинг» у держреєстрі юридичних осіб все ще вказані діти Дубневичів. Ігор Шумило запевнив ZAXID.NET, що незабаром у реєстр внесуть зміни і він стане одноосібним власником медіахолдингу.

Телекомпанія «Міст» заснована у 1991 році спільно з канадською компанією доставки Meest Inc і була першою приватною телекомпанією у Львові та однією з перших в Україні. У 1998 році до засновників ТК «Міст» приєдналось ПАТ «Міжнародний медіацентр СТБ». Телеканал «Міст»припинив своє мовлення на в кінці 90-х. З того моменту про діяльність ТРК «Міст» мало що відомо. Офіційно Ігор Шумило став одноосібним власником ТзОВ «Телекомпанія Міст» у 2016 році.