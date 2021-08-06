36-річний забудовник Назарій Бербека купив інформагенцію Дивись.info

Депутат Львівської міської ради Назарій Бербека став новим власником інформаційної агенції Дивись.info. Інформацію про це у п’ятницю, 6 серпня, опублікували на сайті інформагенції.

В повідомлені Дивись.info вказано, що 6 серпня інформаційна агенція уклала угоду з Назарієм Бербекою, згідно з якою 90% корпоративних прав інформагенції належатимуть тепер йому.

«Ми сьогодні підписали корпоративну угоду. Її ключовою умовою було невтручання у редакційну політику та перехід 90% власності корпоративних прав та активу підприємства Назарію Бербеці. Понад 5 років Дивись.info, працювало незалежно, і цей принцип зберігається надалі» – коментує ситуацію співвласниця та керівниця ІА Дивись.info Наталія Улинець.

Назарій Бербека заявив, що не буде втручатися в політику сайту і навіть підпише відповідний меморандум з редакцією.

«Оскільки я давно займаюсь бізнесом, для мене є очевидним інвестиція у видання, яке буде майданчиком для спілкування, аналітики, експертності креативного кластеру та бізнес середовища Львова. Наші стосунки з редакційним колективом сайту будуть прозорими, ми розробляємо та підпишемо відповідний меморандум з редакцією про невтручання в інформаційну політику видання», – заявив Назарій Бербека.

Інформаційна агенція Дивись.info почала працювати у 2001 році. З 2016 року її засновницями були співвласниця PR-компанії «Перфектні рішення» Наталія Улинець та юристка Ганна Мацюк.

36-річний Назарій Бербека – відомий львівський забудовник, власник компанії «Львівська інвестиційна компанія», що будує під брендом «Нова оселя». Він став депутатом Львівської міської ради від партії «Європейська солідарність» восени 2020 року. Назарій Бербека вважається одним з найзаможніших депутатів ЛМР.