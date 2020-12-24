Львівську міську міську раду нового скликання сформували 64 депутати п’яти фракцій. Частина з них раніше ніколи не були в політиці, проте більшість так чи інакше мали до неї дотичність. Усі депутати нового скликання уже опублікували на сайті НАЗК декларації про свої доходи за минулий рік.

ZAXID.NET на основі даних про задекларовані заробітки у 2019 році склав рейтинг найбагатших депутатів Львівської міської ради. Загалом 21 з 64 депутатів Львівської міськради задекларували більше 1 млн грн доходу.

За минулої каденції найбагатшими депутатами Львівської міської ради були Остап Доскіч (2016) та Григорій Козловський (2017-2019). У цій каденції Доскіч також увійшов у десятку найзаможніших, а очолюють рейтинг бізнес-партнери Козловського.

Олексій Різник (Європейська солідарність)

Юрист Григорія Козловського, 35-річний депутат від «ЄС» Олексій Різник став найбагатшим депутатом Львівської міської ради, задекларувши понад 107 млн грн доходу за минулий рік. Зокрема, понад 80 млн грн доходу Різник отримав від зменшення статного капіталу кількох компаній, решта – дохід від підприємницької діяльності та продажу майна. Ще 1,6 млн грн заробила його дружина Аліна.

Олексій Різник не задекларував грошей на рахунках у банках, водночас вказав, що зберігає готівкою 4,5 млн грн, 350 тис. доларів та 200 тис. євро. Дружина Різника зберігає 125 тис. доларів, 50 тис. євро та 3,5 млн грн готівкою.

Сім’ї Олексія Різника належать п’ять квартир у Львові. У нього є дві земельні ділянки у селі Смереків Жовківського району, ще по одній – у селі Солуки Яворівського району, у Львові та спільна з Юрієм Ломагою ділянка у Винниках. Обидві машини Різника записані на дружину Аліну – Hyundai Loniq 2018 року випуску та Lexus RX 300 2019 року.

Різник є серед бенефіціарних власників 12 компаній, поміж яких ПП «Галицький шлях», ТзОВ «Апарт-Готель», ТзОВ «АВС-17» та інші. Усі 12 фірм, за винятком ТзОВ «Львів-енергія», зареєстровані за однією адресою на вул. Вузькій, 3 у Львові.

Юрій Ломага (Європейська солідарність)

Однопартієць та бізнес-партнер Різника Юрій Ломага задекларував 49,4 млн грн доходу за минулий рік від підприємницької діяльності, продажу цінних паперів та від зменшення статутного капіталу спільного з Різником компанії «Дейлор консалт». Ломага вказав, що зберігає гроші лише готівкою. Зокрема, він задекларував 4,570 млн грн, 360 тис. доларів та 174 тис. євро.

Юрій Ломага задекларував вісім квартир у Львові, три з яких належать його дітям. У Ломаги та його дітей є 10 земельних ділянок у Жовківському, Городоцькому районах та Винниках (спільно з Олексієм Різником). Ломага також вказав, що має незавршене будівництво у селі Суховоля.

Ломага, як і його колега Олексій Різник, їздить на автомобілі Lexus RX 300. Разом з тим у декларації він вказав ще один автомобіль Nissan Leaf.

Юрій Ломага вказав, що є серед бенефіціарних власників 13 компаній, більшістю з яких він володіє разом з Олексієм Різником. Ломага також є власником ТзОВ «Гранд Готель», «Тютюнової компанії Швейцарія» та ТОВ «Львівмедікалцентр».

Роман Федишин (Самопоміч)

Власник оптового ринку «Шувар» та депутат від «Самопомочі» Роман Федишин у своїй декларації за минулий рік вказав 9 млн грн доходу. Дружина Федишина Наталія заробила торік 2 млн грн. Роман Федишин зберігає 3,5 млн грн, 147 тис. доларів та 73 тис. євро готівкою. Ще 10,6 тис. доларів він зберігає на банківському рахунку. Дружина Федишина зберігає готівкою 42 тис. грн та 32 тис. євро.

У Федишина з дружиною є дві квартири у Львові, будинок у Підберізцях та чотири земельні ділянки у Пустомитівському районі. У декларації він вказав, що їздить на автомобілі Mersedes Benz GLS 350. а його дружина – на KIA Sportage.

Орест Печенко (Варта)

Бізнесмен та представник «Варти» ЛМР Орест Печенко у 2019 році заробив 4,3 млн грн, а його дружина – 995,8 тис. грн. Печенко задекларував 970 тис. грн готівки, а також 885 тис. грн, понад 85 тис. доларів та 98 тис. євро на банківських рахунках. Дружина депутата Печенка зберігає 15 тис. доларів готівкою та 4,5 тис. доларів у банку.

У Печенка та його дружини є шість квартир у Львові та дві земельні ділянки у Давидові. Орест Печенко також задекларував два швейцарських годинника. Печенко їздить на автомобілі BMW X5, а його дружина має дві машини: BMW X3 та Suzuki Vitara.

Орест Печенко є серед бенефіціарних власників 10 компаній, у тому числі «Західноукраїнська текстильна компанія», Консалтинг Девелопмент», «У Руслані».

Оксана Динік (Самопоміч)

Директорка «Львівської ізоляторної компанії», депутатка від «Самопомочі» Оксана Динік задекларувала 4,2 млн грн доходу за минулий рік. В декларації вона вказала, що зберігає готівкою 604,9 тис. грн.

В Оксани Динік є дві квартири у Брюховичах.

Володимир Марусяк (Європейська солідарність)

Адвокат з «Європейської солідарності» Володимир Марусяк вказав у декларації, що заробив торік 4 млн грн. Судячи з даних його декларації, Марусяк зберігає 5,5 тис. євро, 32 тис. доларів та 130 тис. грн.

У Марусяка з дружиною є три квартири у Львові, а на його дружину Христину зареєстровані два автомобілі Audi A6 та Skoda Oktavia.

Андрій Тягнибок (Свобода)

Депутат від «Свободи», рідний брат лідера партії Андрій Тягнибок заробив у 2019 році 3,6 млн грн доходу від підприємницької діяльності,ще понад 1 млн грн заробила його дружина Юлія. Андрій Тягнибок є співвласником ТзОВ «Лада-органіка», ТзОВ «Комплект Груп» та ТзОВ «Ювеста девелопмент».

У декларації Тягнибок-молодший вказав, що зберігає 110 тис. грн та 1,8 млн грн. готівкою. Ще 1,9 млн грн зберігає дружина депутата Юлія Тягнибок.

У Андрія Тягнибока з дружиною є дві квартири у Львові та земельна ділянка у Львові. Юлії Тягнибок належить чотири земельні ділянки та один будинок у Сколівському районі.

Остап Доскіч (Європейська солідарність)

Остап Доскіч з «Європейської солідарності» торік отримав 3,5 млн грн доходу від підприємницької діяльності, роботи фінансовим директором у «ПП Львівметалпласт» та надання майна в оренду. Дружина Доскіча Ганна отримала 725 тис. грн зарплати у «ПП Львівметалпласт».

Остап Доскіч вказав, що зберігає 2 млн грн готівки, а також 256 тис. грн, 16,1 тис. євро у банку. Дружина Доскіча зберігає 800 тис. грн готівкою і ще 150 тис. грн у банку.

47-річний депутат Остап Доскіч є співзасновником компаній «Тібет», «Гал-Кат», «Укр-Полімер», «Галицька кабельна компанія», «Торговий дім Укркабель-Схід».

В Остапа Доскіча з сім’єю є чимало нерухомості, зокрема 9 квартир у Львові, 15 земельних ділянок (частина разом з братом Юрієм Доскічем), чотири житлові будинки в області та десятки нежитлових приміщень і складів. Остап Доскіч їздить на автомобілі Mercedes-Benz S500, а його дружина Ганна – на Toyota Land Cruiser GXR.

Володимир Лесик (Європейська солідарність)

Депутат «Європейської солідарності» Володимир Лесик задекларував 2,9 млн грн доходу за минулий рік. У тому числі зарплату на підприємстві «Концерн Електрон», де він працює заступником голови правління, та фірми «Електрон лізинг», де він є генеральним директором.

Володимир Лесик тримає 111,6 тис. грн у банку та 172,5 тис. доларів і 23 тис. євро готівкою. Дружина Лесика Зоряна зберігає 32 тис. доларів та 31 тис. євро готівкою.

У Володимира Лесика є чотири земельні ділянки в Солонці загальною площею 3,5 тис. м2 та ще одна у селі Поляниця біля Яремча. Лесику та його дружині належать три квартири у Львові та будинок в Солонці. Володимир Лесик їздить на Mitsubishi Pajero, а його дружина – на Hyundai Tucson. У Лесика ще є квадроцикл Yamaha 2013 року випуску.

Олекса Возняк (Голос)

Засновник ІТ-компанії «Бізнес-технології онлайн», депутат від «Голосу» Олекса Возняк задекларував 2,256 млн грн доходу за 2019 рік. Він також вказав, що зберігає 16 тис. доларів та 1000 євро готівкою, а ще 2,4 тис. доларів і понад 63 тис. грн – у банку. Дружина Олекси Возняка Галина зберігає 26 тис. грн та 19 тис. доларів на банківських рахунках.

У Олекси Возняка та його дружини є дві квартири у Львові, дві земельні ділянки та два будинки в Івано-Франківській області. У декларації Возняк вказав, що має автомобіль ВАЗ-2106, а його дружина – SEAT Toledo.

Назар Бербека (Європейська солідарність)

Відомий львівський забудовник з партії «ЄС» Назар Бербека задекларував 2,229 млн грн доходу за минулий рік. Бербека є співвласником ТзОВ «Експром», «Трайдінг консалтинг та інвестиції», «Львівська інвестиційна компанія», «Ліски інвест буд», «Експлуатаційна служба Нова оселя», «Нова оселя архітектс» та «Автогалерея».

Назар Бербека вказав у декларації, що зберігає готівкою 3 млн грн, 72 тис. доларів, 58 тис. євро та ще 5319 грн у банку. Дружина Бербеки зберігає готівкою 52 тис. доларів, 35 тис. євро, 1,1 млн грн, а також 19,5 тис. грн на рахунку в банку.

Назар Бербека і його дружина володіють чотирма квартирами та будинком у Львові. У власності Бербеки також є понад 20 гаражів у Львові. Назарій Бербека їздить на Mercedes-Benz E220, а його дружина – на Mercedes-Benz ML250CDI.

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Ще один депутат Львівської міської ради від «ЄС» відомий у Львові бізнесмен Петро Адамик не увійшов у рейтинг найбагатших, бо більшість доходів задекларував на дружину Яну. У декларації він вказав, що за минулий рік заробив лише 2 млн грн. Водночас його дружина отримала 17 млн млн грн доходу від підприємницької діяльності і продажу цінних паперів.

Частина депутатів вказали у своїх деклараціях досить малі доходи, разом з тим вони зберігають суттєві суми готівкою або на рахунках у банках. Так, депутат від «ЄС» Сергій Івах вказав, що торік заробив лише 84,4 тис грн, а його дружина ще менше – 70,9 тис. грн. При цьому на двох вони зберігають 70,2 тис. євро, понад 105 тис. доларів та майже 2 млн грн готівкою. Схожа ситуація із депутатом Любомиром Мельничуком зі «Свободи», який вказав у декларації, що заробив минулого року лише 80 тис. грн. При цьому він зберігає готівкою 89 тис. євро, 98 тис. доларів та 945 тис. грн.

Депутат від «Самопомочі» Дмитро Колесник взагалі не задекларував доходів, але вказав у декларації, що зберігає разом з дружиною 65 тис. доларів, 20 тисяч євро і 150 тис. грн готівкою.

Кілька депутатів задекларували коштовні годинники та рушниці, депутатка Уляна Пак вказала, що має сережки з діамантами. А депутат від «Голосу» Андрій Дячишин задекларував катер Tracker.