Редактор-засновник інтернет-видання «Українська правда» Олена Притула та генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала уклали угоду, за умовами якої 100% корпоративних прав на видання та всі його активи переходять до групи компаній Dragon Capital. Про це повідомила сама «Українська правда» в середу, 26 травня.

Зазначено, що сторони домовилися про те, що редакційна політика видання та підходи до роботи залишаться без змін. Севгіль Мусаєва залишається головною редакторкою «Української правди», а Олена Притула й надалі виконуватиме роль редактора-засновника.

«Усі 21 рік існування "Української правди" для нашої команди на першому місці були інтереси читача та українського суспільства. Цей принцип є для нас непорушним і найголовнішим, ми й надалі будемо дотримуватися його в нашій роботі. Редакційна угода із новим власником УП закріплює це на папері», – заявила Мусаєва.

Зазначимо, що Томаш Фіала також є власником медіа-проекту «Новое Время». Редакція цього проекту продовжить свою роботу незалежно від редакції «Української правди», вказано в повідомленні.

«За аналогією з проєктом НВ, ми продовжимо практику невтручання власника в редакційну політику УП й раді анонсувати підписання відповідного документа, який буде розміщений у вільному доступі на сайті "Української правди"», – заявив Фіала.

Що відомо про Томаша Фіалу та Dragon Capital

Томаш Фіала народився 13 травня 1974 року в Чехії. Навчався в Паризькому університеті економіки на фекультеті міжнародної торгівлі.

Спільно з українськими партнерами в Києві у 2000 році засунував компанію Dragon Capital. Це найбільша інвестиційна компанія України, яка працює в сфері інвестицій та фінансових послуг.

У 2016—2020 Dragon Capital разом зі своїми закордонними партнерами інвестували в нерухомість понад 600 млн доларів США. З них понад 500 млн — це Київ та Київська область. Інвестиційним партнером, серед інших, є американський фінансист, біржовий інвестор Джордж Сорос.

2014 року компанія створила російськомовний друкований журнал «НВ», а згодом — двомовний новинний сайт. У 2016 запустила його цифровий формат українською та російською мовами.2017 року Dragon Capital придбала радіо «Ера» і 2018 року на основі її мережі запустила Радіо НВ.