Генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала розповів, що вирішив купити «Українську правду», щоб це видання не потрапило в погані руки. Також він розглядає придбання ЗМІ як довгострокову інвестицію. Про це він розповів в ефірі програми «Мокрик По Живому» на «Громадському» увечері вівторка, 15 червня.

Фіала розповів, що коли редакторка-засновниця видання Олена Притула вирішила знайти для нього нового власника, Віктор Медведчук тоді активно купував телеканали.

«Вона звернулася до нас. Я переймався, щоб ми не відмовилися від цього, щоб “Українська правда” не потрапила в погані руки», – сказав Фіала.

Він додав, що не хотів повторення ситуації 2013 року, коли наближений до тодішнього президента Віктора Януковича бізнесмен Сергій Курченко скуповував ЗМІ. Фіала також розповів, що протягом останніх п'яти років його компанія Dragon Capital думала над купівлею новинного телеканалу, Але зрештою вирішила цього не робити, оскільки аудиторія, яка дивиться телебачення, скорочується.

«Тому нам здалося, що це не дуже перспективно як інвестиція і як засіб донесення правдивої інформації для майбутніх поколінь українців», – резюмував Фіала.

Керівник Dragon Capital зазначив, що його інвестиційна компанія може допомогти «Українській правді» з технічними моментами – зокрема, зі швидкістю завантаження сайту, з дизайном і продажем реклами, зазначає «Детектор медіа».

Нагадаємо, 26 травня 2021 року генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала став власником «Української правди» – одного з найрейтинговіших і найвпливовіших інтернет-видань України. Він отримав 100% корпоративних прав на видання. Фіала уклав з редакторкою-засновницею «Української правди» Оленою Притулою угоду, за якою усі активи УП переходять до групи компаній Dragon Capital. Притула й надалі виконуватиме роль редакторки-засновниці.

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва та Фіала того ж дня підписали редакційну угоду. Сторони домовилися, що редакційна політика видання та підходи до роботи залишаться без змін. Редакція іншого видання Фіали – НВ – продовжить свою роботу незалежно від редакції «Української правди».