Телеканал «1+1» заявив, що не планує вибачатися перед фракцією «Європейська солідарність» та її співголовою Іриною Геращенко через конфлікт під час програми «Право на владу» 10 червня. Заява телеканалу з’явилася через кілька годин після того, як «Європейська солідарність» оголосила йому бойкот.

«Телеканал “1+1” не має наміру вибачатися за чесне та об’єктивне викладення подій і неупереджену позицію, яка пролунала в ефірі програми. Натомість вимагаємо вибачень від членів “Європейської солідарності”, які образили присутніх на ефірі гостей – воїнів АТО та волонтерів – назвавши їх “чорними політтехнологами”», – сказано в заяві телеканалу, опублікованій увечері вівторка, 15 червня.

У ній зазначається, що «ЄС» оголосила бойкот телеканалу услід за партією «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ), «яка наразі ігнорує всі ефіри, де йдеться про “плівки Медведчука”».

Також телеканал відреагував на звинувачення «ЄС» у «медіакілерстві». Зокрема, «1+1» пригадав спроби у 2016 році нібито позбавити телеканал ліцензії на мовлення. Нагадаємо, тоді скандал стався через те, що телеканал не отримав бланк ліцензії, хоча саме рішення про продовження ліцензії Нацрада ухвалила раніше, а тому «1+1» міг продовжувати мовлення без бланка ліцензії. Однак на телеканалі заявляли про те, що таким способом адміністрація тодішнього президента Петра Порошенка хотіла його «передати в інші руки». Канал продовжив мовлення і отримав бланк ліцензії, але, попри ці обставини, телеканал у заяві від 15 червня розцінив дії п’ятирічної давності як «медіакілерство».

Наприкінці заяви телеканал знову запросив представників «ЄС» на ефір, «якщо у представників вищезгаданої фракції є бажання висловити свою позицію та подискутувати щодо актуальних для мільйонів українців тем, а не маніпулювати вкотре громадською думкою і сіяти розбрат».

Нагадаємо, 15 червня «Європейська солідарність» оголосила бойкот телеканалу «1+1». Причиною такого рішення стала сварка співголови фракції «ЄС» у Верховній Раді Ірини Геращенко та ведучої програми «Право на владу» Наталії Мосейчук.

У випуску від 10 червня Геращенко та Мосейчук посперечались через «плівки Медведчука». Після згадки про роль Порошенка в цьому скандалі, депутатка і телеведуча почали звинувачувати одна одну у брехні, маніпуляціях і «скотстві».