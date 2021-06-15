Ірина Геращенко та Наталія Мосейчук посварились в ефірі програми «Право на владу»

Депутати фракції «Європейська солідарність» оголосили бойкот телеканалу «1+1». Про це 15 червня повідомила прес-служба партії. Таким способом «ЄС» вирішила підтримати співголову фракції Ірину Геращенко після останнього ефіру програми «Право на владу».

У випуску від 10 червня Геращенко та ведуча Наталія Мосейчук посперечались через «плівки Медведчука». Після згадки про роль Порошенка в цьому скандалі, нардепка і телеведуча почали звинувачувати одна одну у брехні, маніпуляціях і «скотстві».

За словами нардепки Марії Іонової, Геращенко в ефірі «зазнала атаки не тільки як професіонал, а й як жінка і мати».

Вона наголосила, що фракція бойкотуватиме «1+1» «до моменту визнання ними власних помилок і публічних вибачень перед Іриною Геращенко». Іонова додала, що депутати готують звернення до відповідних органів.

Представники телеканалу «1+1» заяву «Європейської солідарності» поки що не коментували.

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