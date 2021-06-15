«Європейська солідарність» оголосила бойкот телеканалу «1+1»
Бойкот оголосили після сварки Ірини Геращенко та Наталії Мосейчук в ефірі «Права на владу»
Депутати фракції «Європейська солідарність» оголосили бойкот телеканалу «1+1». Про це 15 червня повідомила прес-служба партії. Таким способом «ЄС» вирішила підтримати співголову фракції Ірину Геращенко після останнього ефіру програми «Право на владу».
У випуску від 10 червня Геращенко та ведуча Наталія Мосейчук посперечались через «плівки Медведчука». Після згадки про роль Порошенка в цьому скандалі, нардепка і телеведуча почали звинувачувати одна одну у брехні, маніпуляціях і «скотстві».
За словами нардепки Марії Іонової, Геращенко в ефірі «зазнала атаки не тільки як професіонал, а й як жінка і мати».
Вона наголосила, що фракція бойкотуватиме «1+1» «до моменту визнання ними власних помилок і публічних вибачень перед Іриною Геращенко». Іонова додала, що депутати готують звернення до відповідних органів.
Представники телеканалу «1+1» заяву «Європейської солідарності» поки що не коментували.
В чому суть справи Віктора Медведчука і до чого тут Порошенко
Нагадаємо, що 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента Росії Володимира Путіна, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Однак фактично ці телеканали належать соратнику Медведчука, львів’янину Тарасові Козаку, який також є нардепом від ОПЗЖ.
В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.
Медведчук перебуває під домашнім арештом з 13 травня. 11 травня йому склали повідомлення про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів Криму. Медведчук стверджує, що не є підозрюваним, бо йому не вручили підозру належним чином.
Слідство встановило, що Віктор Медведчук та Тарас Козак передали російській стороні морське газове родовище «Глибока» у Чорному морі за 75 км від Феодосії, вартість запасів у якому оцінюється у 38 млрд грн.
Також голова СБУ Іван Баканов повідомив, що у 2020 році Віктор Медведчук через Тараса Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу Збройних Сил України.
Варто зауважити, що частина записів, які оприлюднили журналісти проекту Bihus.Info, вказують на зв'язки Медведчука з Петром Порошенком, бойовиками та російськими чиновниками.
Зазначається, що Медведчук співпрацював з Порошенком від початку президентства. У розмовах він запевняв, що здатен впливати на президента України.
Зокрема, він заявляв, що передасть погрози бойовиків Порошенку щодо імовірного знищення колони української бронетехніки, якщо її просування не зупинять.