Інформаційний та аналітичний відділи фракції партії «Європейська солідарність» надали для своїх депутатів рекомендації щодо того, як коментувати розслідування журналістів Bihus.Info про закупівлю компаніями з орбіти Віктора Медведчука вугілля на територіях, підконтрольних «ЛНР» та «ДНР». Про це пише сайт «Бабель» з посиланням на відповідний документ, який опинився у розпорядженні журналістів.

Як випливає з документа, будь-яку інформацію про можливу причетність лідера «ЄС» Петра Порошенка до цієї схеми радять називати «брехливою» і «власною думкою» журналістів. Виділення журналістами програми твердження від власних думок словами «на мою думку» або «ми припускаємо», як вказують автори документа, свідчить про те, що у журналістів «немає підтвердженої та перевіреної інформації і вони не хочуть нести відповідальність за поширення брехні».

Загалом тези поділені на два блоки, один з яких присвячений усьому циклу загалом, а інший – присвячений останній, третій серії розслідування.

Нардепам не рекомендують порушувати питання щодо фільмів самостійно. Також депутати мають нагадувати про роль Медведчука в питанні переговорів про звільнення заручників і про те, що Порошенку «вдалося повернути додому близько трьох тисяч людей».

Автори документа наголошують, що твердження про обмін «труби Медведчука» на Севастопольський морський завод є «неправдивими», оскільки підприємство, яке до війни належало Інвестиційному фонду Петра Порошенка, після анексії Криму було конфісковане російською окупаційною владою, однак керівництву заводу вдалось його перереєструвати на підконтрольній території України.

Водночас депутатам радять нагадувати про квартиру подружжя Зеленських в Ялті та про те, що вона була перереєстрована за законами РФ, а також говорити, що суспільству намагаються нав’язати думку про зв’язок Медведчука з Порошенком і що це «чорний піар, який координується командою Зеленського». Окрім цього, представники «ЄС» мають наводити «докази співпраці Зеленського і Медведчука». Насамперед – збагачення Медведчука за президентства Зеленського з 55 млн доларів у 2018 році, до 1,2 млрд доларів у 2020 році.

До того ж аналітики «ЄС» радять депутатам говорити, що Медведчук після перемоги Зеленського на президентських виборах став нардепом і власником трьох телеканалів, на яких «слуги народу» з’являлися частіше, аніж депутати ОПЗЖ. А після звинувачення у державній зраді, Медведчуку дозволили комфортно перебувати у своїй розкішній віллі, а не у в’язниці.

Ще одним «доказом співпраці», на думку укладачів тез, є те, що РНБО наклала санкції лише на дві компанії Медведчука зі ста, а після накладення санкцій на нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок» ним «почали заправляти Ігор Коломойський та Ігор Сечин, якого називають гаманцем Путіна».

Автори документа зазначають, що бітум для «Великого будівництва» постачає білоруський бізнесмен Микола Воробей, нібито пов’язаний із Медведчуком, а заступником голови ТСК із розслідування державних зрад призначено однопартійця Медведчука – екс-заступника генпрокурора України Рената Кузьміна.

Як інформував ZAXID.NET, журналісти Bihus.info оприлюднили третю частину «плівок» голови політради проросійської партії «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука, який домовлявся про закупівлю вугілля в бойовиків «Л/ДНР» під час бойових дій у 2014 році.