На судні зайнялася пожежа

У суботу, 21 листопада, два безпілотники атакували у Фінській затоці вантажне судно, яке прямувало до російського Калінінграда з Санкт-Петербурга. Про атаку на судно заявив губернатор Ленінградської області Алєксандр Дроздєнко.

За словами росіянина, два дрони атакували вантажне судно у нейтральних водах Фінської затоки. Безпілотники атакували корабель за три морські милі від кордону з Росією.

Дрозденко заявив, що екіпаж евакуйовують, а наслідки атаки уточнюються. Тим часом у мережі зʼявилися світлини, на яких видно вантажне судно, з якого йде дим.

Медіа Delfi із посиланням на Координаційний центр авіації та морських рятувальників поліції та прикордонної служби Естонії (РРА) повідомило, що під удар потрапив російський суховантаж Sparta II. За попередньою інформацією, на кораблі прогриміли кілька вибухів.

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Sparta II / Фото MarineTraffic

У пресслужбі РРА зазначили, що відстежувати ситуацію у співпраці з фінськими колегами. Там заявили, що відреагують у випадку, якщо Росія звернеться за міжнародною допомогою.

За даними порталу ГУР War & Sanctions, Sparta II залучена до перевезення зброї, у тому числі з Сирії до Росії через протоки Босфор та Дарданелли. Зокрема, у серпні 2022 року корабель помітили, коли він виходив з порту Тартус у Сирії із ЗРК С-300 на борту.

Зазначається, що судно призначене для перевезення накатної техніки, причепів і напівпричепів, транспортування вантажів у контейнерах, а також генеральних вантажів. З 2022 року судно перебуває під санкціями США, а з травня 2026 року – під українськими санкціями.

На момент публікації у пресслужбі Генштабу ЗСУ не коментували атаку дронів на російське судно.

Зазначимо, зранку 21 листопада Фінляндія запроваджувала тимчасові обмеження для судноплавства та авіації у східній частині Фінської затоки. За даними військових, обмеження були повʼязані із заходами безпеки на випадок протидії безпілотникам. Попередження про можливу загрозу застосування дронів також оголошували у кількох районах Естонії, а військові підняли турецькі винищувачі НАТО.