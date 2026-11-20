Предком Сема та Дена Гаузерів був емігрант з Борислава

Родина засновників всесвітньо відомої відеоігрової компанії Rockstar Games, яка зробила серію ігор Grand Theft Auto (GTA) культовою, походить зі Львівської області. Так, дід Сема та Дена Гаузерів народився у Бориславі, звідки переїхав до британського Манчестера, йдеться у матеріалі незалежного білоруського медіа Palatno.

Першу гру серії GTA випустила у 1997 році шотландська студія DMA Design. У ній працював британець Сем Гаузер, який зацікавився проєктом. Вже наступного, 1998 року, він разом із братом Деном та колегами з DMA Design заснував студію Rockstar Games. Студія виступила видавцем серії та перетворила серію GTA на культову.

Ден (зліва) та Сем (справа) Гаузери

55-річний Сем Гаузер працює керівником компанії, а також продюсером ігор. Серед них – Grand Theft Auto III, GTA: Vice City, GTA: San Andreas, GTA IV, Red Dead Redemption та Red Dead Redemption 2, L.A. Noire та Grand Theft Auto V, яка стала піком успіху студії та закріпила за нею звання однієї з найвпливовіших ігрових студій сучасності.

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19 листопада світ побачив найочікуванішу гру десятиліття – GTA VI, яка ще до офіційного виходу встановила одразу кілька рекордів – стала найпопулярнішим ігровим релізом в історії, отримала найбільшу кількість номінацій на церемонії The Game Awards 2026 та офіційно очолила рейтинг серед геймерів світу Metacritic із оцінкою 99 зі 100 балів. Продюсером GTA VI також виступив Сем Гаузер.

Скриншот з GTA 6

Поки Сем Гаузер керував Rockstar Games, його брат Ден працював над креативним напрямком. Втім, у 2020 році Ден Гаузер покинув студію та не брав участі у розробці GTA VI.

Засновники Rockstar Games мають предків зі Львівщини

Попри те, що Сем та Ден Гаузери народилися у Лондоні, вони мають у своєму родоводі українське коріння. З документів британського перепису населення Англії та Уельсу від 31 березня 1901 року журналісти виявили імʼя Ісаака Гаузера у домогосподарстві Манчестера. Згаданий чоловік – дід братів-розробників, який народився на Львівщині.

За даними перепису населення, у 1901 році Ісааку Гаузеру було два роки. Місцем його народження була вказана Австро-Угорщина, а батьками – Гаррі та Клара Гаузери.

У наступних переписах журналісти розшукали точне місце народження Ісаака Гаузера. Згідно з британськими документами 1921 року, він народився у місті Борислав на Галичині, яка на той момент входила до складу Австро-Угорської імперії. Інший документ засвідчив дату народження Гаузера – квітень 1899 року.

Згодом Ісаак Гаузер одружився з Марджорі Ешворт. У подружжя народився син Вільям – батько Сема та Дена Гаузерів.

Наприкінці XIX століття Борислав швидко розвивався завдяки нафтовій промисловості та видобутку мінерального воску (азокериту). У гірничому видобутку відігравали єврейські підприємці та працівники. За тогочасними даними, тоді у Бориславі проживали понад 9000 євреїв – це була більшість населення міста.

Борислав на початку XX століття / Фото Memorial museums

Втім, після промислового буму у Бориславі банки та великі компанії почали скуповувати там активи, а дрібні власники були змушені закривати свої підприємства. Через це багато людей втрачали роботу та шукали можливості виїхати за кордон.

Зокрема, у 1898 році робітники Борислава звернулися за допомогою до Другого сіоністського конгресу, після чого 500 людей емігрували до США. Крім того, обговорювалися й інші країни для переселення, зокрема й Англія.

Де і як пограти GTA VI

Нова гра GTA VI доступна для гравців консолей PlayStation та Xbox. Залежно від видання та платформи GTA VI коштує від 3500 до 4500 грн (від 79 до 99 доларів).