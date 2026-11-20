Підозрюваний в організації схеми також має здати закордонний паспорт

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід підозрюваному в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через Придністров’я до країн Європи. Слідчий суддя застосував запобіжний захід у вигляді 500 тис. грн застави. Про це у п’ятницю, 20 листопада, повідомила пресслужба САП.

Як йдеться в повідомленні, суд також поклав на підозрюваного інші процесуальні обов’язки. Йдеться про те, що він має прибувати за кожною вимогою до детективів, прокурорів та суду. Йому заборонено залишати межі Львівської області без відповідного дозволу та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Також зазначається, що підозрюваний не може спілкуватися з певними особами щодо обставин справи та має здати закордоний паспорт чи інші документи, які дозволяють виїзд з України.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

До слова, у листопаді суд на Закарпатті виніс вирок 40-річному солдату військової частини зі східного регіону, який організував незаконне переправлення трьох військовозобов’язаних чоловіків в ЄС. За скоєне його ув’язнили на 7 років та 1 місяць.