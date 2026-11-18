Андрія Кавецького затримали в липні цього року за підкуп співробітника НАЗК

Начальник Головного управління Держгеокадастру Львівщини Андрій Кавецький, якого в липні цього року затримали за пропозицію 30 тис. доларів хабаря співробітнику НАЗК, вийшов з СІЗО під заставу 8 млн грн. Про це 18 листопада ZAXID.NET розповів адвокат Андрія Кавецького Володимир Фігурський.

За словами Володимира Фігурського, захист Андрія Кавецького у Печерському суді Києва домігся поступового зменшення розміру застави, який початково був визначений у 90 млн грн, далі зменшений до 53 млн грн, до 49 млн грн. Останній розмір застави – 8 млн грн.

«Я перепитався родину. Вони зібрались, позичили і сплатили», – сказав адвокат. У результаті Андрій Кавецький вийшов на волю з СІЗО.

Нагадаємо, начальника Держгеокадастру Львівщини Андрія Кавецького затримали 26 липня під час передачі 30 тис. доларів співробітнику НАЗК. Таким чином Андрій Кавецький намагався купити позитивний висновок щодо моніторингу способу життя, який НАЗК проводило щодо нього та його родичів в межах кримінального провадження. Гроші передавав у тубусі з-під алкоголю.

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Андрій Кавецький займає посаду начальника ГУ Держгеокадастру Львівщини з перервами з 2015 року. Він не раз був фігурантом гучних справ. у 2022-2023 роках йому оголошували підозри за незаконну роздачу в приватну власність землі в гірських районах (на Сколівщині, Турківщині) та у Зимноводівській громаді біля Львова, однак суди його виправдали «через недоведеність вини».