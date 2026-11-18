Пацієнт з лікарями, які врятували його руку

Опікові хірурги львівської лікарні св. Луки врятували праву руку 60-річному мешканцю Сум Геннадію Хвостику, якого ударив струм у 6000 вольтів. Напруга 220 вольтів може бути небезпечною і призвести до смерті, а тут 6000 вольтів. Чоловік дивом залишився живий. Ліву руку, на жаль довелося ампутувати. Нині пацієнт ще перебуває під наглядом лікарів.

Геннадій Хвостик працює на сумському заводі «Насосенергомаш». На початку вересня під час планової ревізії на підстанції він витирав пил зі знеструмленого обладнання. Чоловік дотримувався правил безпеки: користувався спеціальною ізолювальною штангою і тримався на відстані щонайменше одного метра від сусіднього роз’єднувача, який перебував під високою напругою у 6000 вольтів. Аж раптом стався пробій – високовольтна електрична дуга вразила електромонтера. Ймовірно, провідником для струму стала хмара промислового пилу, що піднялася в повітря. Момент удару чоловік не пам’ятає, повідомили у лікарні.

Внаслідок удару у чоловіка сильно обгоріли обидві руки, місцями аж до кістки. За тиждень важкого пацієнта із Сум перевезли до Львова, у Центр термічної травми та пластичної хірургії лікарні св. Луки. На той час ліва рука вже не рухалася, пальці почали відмирати.



Врятувати ліву руку було неможливо, її довелося ампутувати, а за врятування правої лікарі вирішили поборотися.Опікові хірурги постійно висікали змертвілі тканини, очищали рани та проводили перев’язки. А згодом уражені місця закрили власною шкірою пацієнта.



«Напруга 220 вольт може бути небезпечною і призвести до смерті. 6000 вольт – це надзвичайно багато. То взагалі дивно, що з такою травмою він залишився живий. У нього струм зайшов через праву руку й вийшов через ліве плече і кисть, розірвавши м’язові і сухожильні волокна. Електротравма – це дуже важка травма, яку складно лікувати, й наслідки можуть проявитися не відразу», — каже опіковий хірург Тарас Думанський.



Пацієнт ще у лікарні під спостереженням лікарів. Їм вдалося врятувати праву руку, пересаджена шкіра приживається. Чоловік продовжує лікування і проходить реабілітацію.