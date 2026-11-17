Команда лікарів, яка провела 9-годинну операцію

В обласній клінічній лікарні Івано-Франківська вперше провели мікросудинну реконструкцію молочної залози після лікування раку. Хірурги відновили груди пацієнтки за допомогою її власних тканин – шкіри та жирової клітковини з живота. При цьому м’язи й нерви вдалося зберегти. Про це в понеділок, 17 листопада, повідомила пресслужба медзакладу у фейсбуці.

Як розповів хірург Микола Пилипів, пацієнтці середнього віку раніше видалили молочну залозу через онкологічне захворювання. Після лікування жінка вирішила відновити форму грудей, оскільки через мастектомію виникла помітна асиметрія.

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Для реконструкції лікарі застосували методику DIEP flap. Вона передбачає перенесення шкіри та жирової клітковини з нижньої частини живота на місце видаленої молочної залози. Тканини відділяють разом із судиною, яка забезпечує їх кровопостачання, а потім за допомогою мікрохірургічної техніки з’єднують із судинами в ділянці грудей.

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За словами реконструктивного пластичного хірурга Олександра Ломпаса, власна жирова тканина за консистенцією найбільше нагадує природну тканину молочної залози. Крім того, після забору тканин лікарі закривають ділянку живота за принципом абдомінопластики.

Лікарі пояснюють, що реконструкція власними тканинами може бути альтернативою імплантам, які підходять не всім жінкам. Зокрема, після променевої терапії шкіра може стати щільною та менш рухливою. У таких випадках імплант іноді спричиняє капсульну контрактуру – утворення щільної оболонки навколо нього, через що груди стають твердими та можуть завдавати дискомфорту.

Перед операцією пацієнтці обстежили судини та оцінили, чи достатньо тканин на животі для реконструкції. Хірург наголошує, що методика складна й має ризик втрати перенесеної тканини. Тому з жінкою заздалегідь обговорили можливі ускладнення та альтернативні способи відновлення грудей.

Операція тривала близько дев'яти-десяти годин. До неї долучилися шестеро хірургів, а також анестезіологічна та медсестринська бригади. За словами Олександра Ломпаса, методику він опанував під час двох шестимісячних стажувань у Канаді.

Нині пацієнтка почувається добре та готується до виписки. Попереду в неї тривала реабілітація з обмеженням фізичних навантажень. На наступних етапах лікарі планують відновити сосок і ареолу та, за потреби, провести додаткові естетичні корекції.