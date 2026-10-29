Команда лікарів, яка врятувала 68-річного пацієнта

У Чернівецькій обласній лікарні врятували 68-річного чоловіка, який після інфаркту пережив дві зупинки серця та кардіогенний шок. Нині пацієнт почувається значно краще й уже перебуває вдома. Про це у середу, 28 жовтня, повідомила пресслужба медзакладу у фейсбуці.

За інформацією лікарів, 68-річний Василь відчув погіршення самопочуття та зателефонував невістці, яка працює сімейною лікаркою. Вона викликала швидку допомогу. У відділенні невідкладної медичної допомоги Чернівецької обласної клінічної лікарні в пацієнта зупинилося серце.

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«На моніторі побачили фібриляцію шлуночків. Негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію, провели дефібриляцію. Разом із реанімаційною бригадою нам вдалося відновити роботу серця», – розповіла лікарка невідкладної медичної допомоги Оксана Гавриляк.

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Після реанімації чоловіка перевели до відділення інтервенційної кардіології. Він перебував на штучній вентиляції легень і пережив ще одну зупинку серця. Причиною інфаркту стала закупорка правої коронарної артерії.

«Пацієнт був у вкрай важкому стані. Приблизно за 20 хвилин ми повністю відновили прохідність судини за допомогою стентування. Після втручання стан чоловіка почав покращуватися, стабілізувався артеріальний тиск», – пояснила інтервенційна кардіологиня Тома Іванчук.

Подальше лікування Василь проходив у кардіологічному відділенні. Медики відновили нормальний серцевий ритм і стабілізували його стан. Під час комплексного обстеження в чоловіка також уперше виявили цукровий діабет 2-го типу та хронічну хворобу нирок. Пацієнтові призначили лікування й надали рекомендації щодо подальшого спостереження.

Нині чоловік уже вдома, самостійно ходить і продовжує лікування за місцем проживання.