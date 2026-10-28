Спеціалісти готувалися до операції протягом двох тижнів

Фахівці Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка врятували жительку Хмельниччини, яка відкладала операцію на серці близько семи років. Жінку госпіталізували у вкрай важкому стані. Після складного хірургічного втручання вона поступово відновлюється. Про це в середу, 28 жовтня, повідомили на офіційній сторінці медзакладу.

60-річна пацієнтка Олена Мещерякова мешкає у Славуті Хмельницької області. Близько семи років тому лікарі рекомендували їй операцію на серці, однак жінка не наважилася на втручання. На початку вересня через погіршення самопочуття вона за порадою знайомих звернулася до центру кардіохірургії Рівненської обласної клінічної лікарні.

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Жінку госпіталізували у вкрай важкому стані. У неї діагностували серцеву та поліорганну недостатність, тобто порушення роботи печінки, нирок і легень, критичний стеноз аортального клапана, а також недостатність мітрального та тристулкового клапанів. Фракція викиду лівого шлуночка становила лише 10% за норми 55% і більше.

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Такі показники свідчили про критичний стан пацієнтки. Операція була необхідною, однак через високі ризики проводити її одразу було небезпечно. Протягом двох тижнів команда центру готувала жінку до втручання.

Під час операції лікарі виконали протезування аортального клапана, а також пластику мітрального та тристулкового клапанів. Через три тижні після втручання фракція викиду лівого шлуночка, за даними УЗД, зросла до 50%.

Попереду на пацієнтку чекало тривале відновлення. Кілька днів Олена перебувала на штучній вентиляції легень, а згодом потребувала кисневої підтримки. Загалом близько місяця жінка проходила інтенсивну терапію. Стан пацієнтки вдалося стабілізувати й вона уже може рухатися самостійно.